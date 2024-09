America's Cup 2024, Louis Vuitton al via: programma e regate, ecco chi sfiderà Luna Rossa

Roma, 28 agosto 2024 – Comincia ufficialmente la sfida alla 37esiima America’s Cup. Dopo l’ultima delle tre Regate Preliminary conclusasi con la vittoria di New Zealand domenica 25 agosto, da domani 29 agosto si tornerà in acqua a Barcellona per i primi match race della Louis Vuitton Cup, il trofeo che deciderà l’avversaria del Defender, i neozelandesi appunto. I detentori della Vecchia Brocca parteciperanno per la prima volta al Round Robin dei Challenger, senza tuttavia che i punti eventualmente conquistati contro i Kiwi vengano conteggiati nella classifica finale. A sfidarsi in acqua ci saranno Alinghi, Orient Express, Ineos Britannia, American Magic e soprattutto Luna Rossa, che con la sua Silver Bullet ha lanciato l’ennesima sfida per la conquista del più antico trofeo velico della storia, a 25 anni dalla prima avventura in Coppa America per l’imbarcazione italiana. Prima però bisognerà conquistare la Louis Vuitton Cup che prevede un girone con doppia sfida per ogni equipaggio, con inizio il 29 agosto e fine domenica 8 settembre. L’equipaggio che concluderà il Round Robin in testa potrà scegliere l’avversaria nelle semifinali che si disputeranno dal 14 al 19 settembre al meglio delle 9 regate. Accederà dunque alla finale chi avrà vinto 5 match race. Dal 26 settembre al 7 ottobre invece si terrà la finale, che invece si disputerà al meglio delle 13 regate (vincerà la Louis Vuitton Cup chi trionferà in 7 match race). L’America’s Cup invece andrà in scena dal 12 al 19 ottobre, con eventuali recuperi fino al 27 ottobre. Luna Rossa scenderà in acqua domani nella seconda regata di giornata per affrontare nuovamente New Zealand, in un’eterna sfida tra i due equipaggi che ormai va avanti dai testa a testa del 2000 nel golfo di Auraki e che ha avuto l’ultimo atto nella Final Race delle Regate Premilinary qualche giorno fa quando l’imbarcazione italiana ha messo grande pressione ai neozelandesi nonostante le tre penalità in una sola regata. Nella stessa giornata poi Luna Rossa sfiderà anche i francesi di Orient Express nel primo match race che metterà in palio punti importanti per il sindacato tricolore. Di seguito il programma completo della Louis Vuitton Cup con tutte le regate che prenderanno il via alle ore 14.

Giovedì 29 agosto Orient Express vs Alinghi Luna Rossa vs Team New Zealand INEOS Britannia vs American Magic Orient Express vs Luna Rossa Venerdì 30 agosto American Magic vs Alinghi Team New Zealand vs INEOS Britannia Luna Rossa vs American Magic Team New Zealand vs Orient Express Sabato 31 agosto Alinghi vs INEOS Britannia Orient Express vs American Magic INEOS Britannia vs Luna Rossa Alinghi vs Team New Zealand Domenica 1° settembre INEOS Britannia vs Orient Express Alinghi vs Luna Rossa American Magic vs Team New Zealand Alinghi vs Orient Express Lunedì 2 settembre Giorno di riserva Martedì 3 settembre Team New Zealand vs Luna Rossa American Magic vs INEOS Britannia Luna Rossa vs Orient Express Alinghi vs American Magic Mercoledì 4 settembre INEOS Britannia vs Team New Zealand American Magic vs Luna Rossa INEOS Britannia vs Alinghi Orient Express vs Team New Zealand Giovedì 5 settembre Giorno di riserva Venerdì 6 settembre Giorno di riserva Sabato 7 settembre Luna Rossa vs INEOS Britannia American Magic vs Orient Express Team New Zealand vs Alinghi Domenica 8 settembre Orient Express vs INEOS Britannia Luna Rossa vs Alinghi Team New Zealand vs American Magic