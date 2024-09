America’s Cup, incubo Luna Rossa: perde lo spareggio con Ineos, inglesi primi

Giornata da incubo per Luna Rossa nelle acque di Barcellona. L’imbarcazione italiana chiude il Round Robin al secondo posto dopo aver dominato i match race fino allo scorso week end, perdendo lo scontro diretto contro Ineos Britannia al termine di una regata a senso unico nella quale gli inglesi hanno mostrato maggiore velocità in ogni lato candidandosi ora come sfidante più accreditata per New Zealand nella finale di America’s Cup. Uno spareggio, quello perso dal sindacato tricolore, al quale si è arrivati a causa di un guasto tecnico che ha fermato Luna Rossa nel confronto che avrebbe dovuto essere decisivo contro Alinghi. Il match Race infatti non si è disputato per squalifica italiana che ha superato il boundary di oltre 100 metri, a causa di un problema sull’imbarcazione che tuttavia l’equipaggio riuscito a l’inatteso spareggio contro Ineos. A questo punto in acqua contro gli inglesi non c’è stata alcuna possibilità di mettere in mostra la velocità e la superiorità che Luna Rossa aveva messo in acqua fino a questo momento: Ben Ainslie ha marcato ogni mossa degli italiani, vincendo in modo netto la partenza e guadagnando metri ad ogni manovra, mostrando performance superiori in modo netto rispetto a quelle della marca timonata da James Spithill e Francesco Bruni. Alla fine del match race saranno 42 i secondi di distacco rispetto alla barca britannica che chiude così il Double Round Robin in testa, guadagnandosi al contempo il diritto di scegliere l’avversaria in semifinale. Con ogni probabilità si tratterà di Alinghi, parsa in maggiore difficoltà rispetto ad American Magic. Gioco forza gli americani saranno gli avversari di Luna Rossa in finale, un confronto che per molti sarebbe dovuto essere la finale di Louis Vuitton Cup e che invece avverrà con un turno di anticipo. La decisione di Ineos verrà resa nota venerdì alle 13 con le prime regate delle semifinali che cominceranno sabato 14. Le sfide saranno al meglio delle 9 regate, passerà dunque in finale chi ne vincerà 5.