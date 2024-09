America's Cup, Luna Rossa cade dal foil e American Magic vince la sua prima gara. Sospesa la sesta regata

Luna Rossa getta via il primo match point nella serie delle semifinali di Louis Vuitton Cup. L’imbarcazione italiana cade infatti dal foil al passaggio nel quarto cancello non riuscendo più a recuperare il volo, andando così a compromettere il risultato finale a favore di American Magic che mette a segno il suo primo punto nella sfida a due per un posto in finale. L’assenza di vento ha portato al rinvio della seconda regata in programma oggi, si riparte mercoledì 18.

Il match race era iniziato in maniera equilibrata tra le due imbarcazioni, con lo scafo italiano e quello statunitense che erano uscite appaiate dal Gate di partenza. Luna Rossa aveva poi preso il comando della regata, con condizioni di vento leggero dopo i problemi avuti nell’altra semifinale dove Alinghi aveva fatto segnare il primo punto concludendo il match race in modalità dislocante. La Silver Bullet era riuscita a chiudere i primi due lati con 17’’ di vantaggio, ingaggiando nel terzo lato una serrata lotta di incroci con tanto di penalità per il contatto virtuale tra i coni di sicurezza delle imbarcazioni. Patriot a quel punto era passata avanti per pochi secondi, iniziando un lato di poppa altrettanto combattuto con un testa a testa che ha visto le due imbarcazioni scambiarsi la leadership diverse volte. A questo punto durante l’ingresso nel quarto cancello l’episodio che indirizza la regata a favore degli americani: Luna Rossa decide di passare stretta alla boa mentre American Magic stringe sulla stessa dal centro del campo di regata, con la barca italiana costretta ad una virata quasi su se stessa per evitare la collisione. L’azzardo però non ripaga l’equipaggio guidato da James Spithill e Francesco Bruni, con Luna Rossa che finisce per cadere dal foil lanciando American Magic in solitaria verso il quinto lato. La barca italiana non riuscirà più ad alzarsi in volo, anche per le condizioni di vento molto deboli attorno alle boe del cancello. Patriot va così a far segnare il primo punto delle semifinali, con la serie che va sul 4-1 sempre a favore di Luna Rossa. Se ne riparla da mercoledì.