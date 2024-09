America’s Cup: Luna Rossa squalificata, ma già in semifinale. Contro Ineos lo spareggio decisivo

E’ una squalifica che non fa male, quella subita da Luna Rossa nella regata contro Alinghi, nel round robin delle Vuitton Cup che a Barcellona sta entrando nella fase decisiva. Non fa male, ma ha comunque un peso perché l’imbarcazione italiana era già sicura di essere ammessa alle semifinali, ma a questo punto deve battere Ineos Britannia nella regata di spareggio per sapere se potrà arrivare prima e quindi scegliersi l’avversaria nelle semifinali, quando il gioco inizierà a farsi duro per davvero.

La regata contro Alinghi in pratica non è neanche iniziata: il team Prada Pirelli è stato squalificato prima della partenza per aver superato il limite del campo di regata, chiamato boundary, infrazione causata da un guasto tecnico. Il team azzurro, che era già tranquillo per il passaggio alle semifinali, a questo punto deve disputare una regata di spareggio con i britannici di Ineos, al momento appaiati in classifica con 6 vittorie e 2 sconfitte. Il team che arriverà davanti in classifica avrà un vantaggio comunque importante, ovvero la possibilità di scegliere alle semifinali l'equipaggio sfidante. Il match race di Luna Rossa con i britannici si svolgerà dopo American Magic-New Zealand, sfida quest’ultima ininfluente per la classifica. Fuori, invece, Orient Express. I francesi, con una sola vittoria, non possono più accedere alle semifinali.