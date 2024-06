Antella-Grassina, in palio c’è l’Eccellenza. Morandi punta in alto: "Siamo prontissimi»

A poche ore dalla finale play off di Promozione fra Antella 99 e Grassina in programma alle ore 17 alle "Due Strade", la febbre del derby è sempre altissima. Dopo tanti confronti di campanile fra le due compagini del comune di Bagno a Ripoli, che anche in passato hanno regalato spettacolo ed emozioni, mai come stavolta questo quarto derby stagionale viene vissuto in modo così intenso: in palio c’è la promozione in Eccellenza. In caso di parità al 90’ si effettueranno i supplementari; persistendo ancora la parità si andrà ai calci di rigore.

Come si vive in casa Antella questa straordinaria partitissima?

"Concentrati, pronti a dare il massimo in quanto una finale così importante va giocata perfetta. – puntualizza l’allenatore dell’Antella, Claudio Morandi – Poi, è anche un derby particolare che mette in gioco la scalata in Eccellenza. Siamo consci che per arrivare a centrare l’obiettivo ci sarà tanto da battagliare e da soffrire. Ma con cuore e gambe, più con il sostegno dei nostri tifosi, ci proveremo".

Se lo aspettava il direttore sportivo Stefano Alari di chiudere con un’altra finale una stagione così ad alto livello?

"E’ il classico finale di un bellissimo film che vede protagoniste due ottime squadre dello stesso girone di Promozione – precisa il diesse, dell’Antella – che pone in risalto lo spessore tecnico e agonistico del girone C, con l’Antella protagonista in campionato che nella fase di Coppa Italia, con la conquista nel mese scorso della storica Coppa contro il Lebowski alle ’Due Strade’. L’appuntamento si ripropone con questa finale play off che vale il pass per salire in Eccellenza".

Le ultime notizie sulla formazione confermano che il tecnico Morandi può contare su tutta la rosa a disposizione, puntando su Tacconi, Santucci, Picchi, Grattarola, Merciai, Samuele Manetti, Castiglione, eccetera. Infine, arbitra Burgassi di Firenze, coadiuvato da Vicari di Lucca e da Smecca di Carrara. Inoltre, per il 3° posto di questo quadrangolare fra le 2° squadre di Promozione, l’altra finale si gioca fra Real Cerretese e San Miniato Basso (a Santa Croce sull’Arno, arbitro Biagini di Lucca).

Giovanni Puleri