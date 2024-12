Antella, tris con festa. Lastrigiana da urlo. Rondine-Affrico pari

Girone A

Sestese-Montespertoli 2-0. Pur rimaneggiata, la Sestese di Polloni stende anche un buon Montespertoli grazie a Pisaneschi e un rigore di Casati per un atterramento in area ai danni di un Mazzeo incontenibile. La zona play off sempre più in pugno. Girone B

Antella-Nuova Foiano 3-0 (sabato). Con una doppietta di Batistini e gol di Frezza per una palla rinviata per un tiro di Santucci, l’Antella di Francini nonostante qualche assenza, conquista la terza vittoria di fila che fa tornare ancora più sereno in casa dei biancocelesti.

Castiglionese-Lastrigiana 0-1. Nel calcio come nella vita, mai dire mai. Sul campo della capolista la Lastrigiana di Gambadori ha giocato una gara perfetta, ottenendo una vittoria preziosa in chiave salvezza grazie al gol di Palaj, fermando la corsa della capolista.

Rondinella-Affrico 0-0. La gara ha subito qualche minuto di sospensione per un infortunio al 1° assistente dell’arbitro. La partita da regolamento è stata ripresa con due assistenti di parte. La sfida non ha offerto grandi emozioni: ci sono stati diversi errori tecnici da entrambe le parti; la paura di perdere ha condizionato molto.

Scandicci-Grassina 0-0. Dopo un primo tempo finito in parità, anche nella ripresa le squadre hanno cercato di superarsi. Lo Scandicci ha colpito un palo con Del Pela e una traversa con Sabatini. Il Grassina vicino al gol con un paio di tiri effettuati da Caschetto.

Fortis Juventus-Lanciotto Campi 0-1. Il gran tiro di Serotti parato molto bene da Roselli, ha scosso il Lanciotto che ha acquistato più coraggio trovando il gol con Cecchi. E’ sicuramente un successo pesantissimo ai fini della salvezza.

Baldaccio Bruni-Signa 3-2. Il Signa si sveglia tardi. Dopo il 3-0 confezionato dagli aretini con Mambrini e la doppietta di Boriosi, prima Cioni e dopo Lorenzo Tempesti hanno riportato la gara ad un passo dal pareggio. Nel finale, la Baldaccio di Palazzi a denti stretti a difeso il prezioso vantaggio.

G. Puleri