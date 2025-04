Antonio Gerini: Futuro incerto alla guida della Massese, tra passione e ricerca di nuovi investitori

Lascia o raddoppia? E’ questa la fatidica domanda che inevitabilmente viene posta e riproposta in questo periodo ad Antonio Gerini, presidente della Massese. "Dovessi rispondere ora direi che rimango perché non ci sono alternative concrete sul piatto". Ha chiarito l’azionista unico del club bianconero che è tornato a Massa proprio a ridosso delle festività pasquali e fra qualche giorno ripartirà per lavoro.

"Sto sfruttando questi pochi giorni a disposizione per incontrare più gente possibile – ha spiegato il patron –. Sto sentendo tutti, anche per correttezza, ma di trattative ben avviate e ben che meno in fase di chiusura non ce ne sono. Stiamo parlando di una società che non può essere presa pensando solo di fare business. Alla base ci vuole una componente di passione, di voglia di investire. Io arrivo in fondo ogni anno con fatica, non lo nascondo, perché sono da solo e non è semplice onorare tutti gli impegni ma togliermi la Massese sarebbe come tagliarmi una mano. Per questo se dovessi smettere vorrei farlo lasciandola in buone mani sapendo che non significherebbe portarla a staccare la spina nel giro di poco tempo. L’ideale sarebbe trovare qualcuno che consentisse un passaggio di consegne graduale con la possibilità per un periodo di mantenere un ruolo in società. Stiamo parlando, comunque, di ipotesi perché ripeto che al momento di concreto non c’è nulla. Proprio perché all’orizzonte non ci sono segnali di un possibile cambiamento stiamo iniziando a pianificare la prossima stagione anche cercando collaboratori giusti. Direi che a livello di squadra stavolta, al contrario dell’anno precedente, abbiamo un bel nucleo dal quale ripartire. Basterebbe aggiungervi 3 o 4 elementi d’esperienza per lottare per le posizioni di testa. In questa stagione non siamo riusciti a centrare l’obiettivo play-off per lacune nostre ma anche perché alla base c’è stata una buona percentuale di sfortuna sotto forma di tanti infortuni e anche di episodi arbitrali avversi".

Il presidente Gerini in questi giorni sta avendo colloqui interni col suo staff, esterni con possibili acquirenti ma ha anche in serbo un passaggio con l’amministrazione comunale. "Sicuramente ci sentiremo per fissare un incontro nel quale fare il punto della situazione. I rapporti con l’amministrazione restano buoni e c’è la volontà da ambo le parti di perseguire il bene della Massese".