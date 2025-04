Apuania Tennistavolo sfida Messina nelle semifinali playoff scudetto

Primo atto delle semifinali playoff scudetto per l’Apuania Tennistavolo che domenica (ore 18) fa visita al Messina (gara di ritorno martedì, palazzetto di Avenza, ore 17) nella sfida che mette di fronte gli apuani (primi della classe con 25 punti), contro i siciliani (quarti con 14 punti).

L’incontro oppone due squadre motivate, che negli ultimi anni si sono spesso incontrate per contendersi scudetti, Coppe Italia e Supercoppe, e anche se in riva allo stretto quest’anno la stagione non è stata ai livelli del passato (il Messina ha avuto un campionato in salita ed è riuscito a classificarsi solo all’ultima giornata) i peloritani restano una squadra che può contare su giocatori importanti come il moldavo Vladislav Ursu (75% di partite vinte), l’italo brasiliano Humberto Junior Manhani, il temibile Nyagol Stoyanov (55% di vittorie), i giovani Tommaso Maria Giovannetti e Antonino Amato.

L’Apuania può contare sul croato Tomislav Pucar, sul portoghese Joao Monteiro, sullo svedese Viktor Brodd e sui due italiani Matteo Mutti e Mihai Bobocica.

"Sono due match che fuggono ad ogni pronostico e molto dipenderà da come i singoli giocatori si esprimeranno sul campo – dice il presidente Guglielmo Bellotti –. Ci attende un incontro molto difficile e sono tanti i fattori che possono incidere sull’incontro".

"In classifica ci dividono 11 punti ma il valore del Messina è molto più alto" aggiunge il ds Claudio Volpi.

Nell’altra semifinale si affrontano Cagliari e Sassari.