Sport in famiglia, 50 discipline al parco dell’Eur di Roma

Roma è il centro del mondo in questi giorni, tra Conclave, Internazionali di tennis e finale di Coppa Italia. Ma anche senza voler mescolare il sacro con il profano, il weekend in arrivo vede anche il ritorno della festa di Sport in Famiglia, nel Parco Centrale del Lago dell’EUR. Da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025, ogni giorno dalle 9.30, 24 federazioni, 5 enti di promozione sportiva e associazioni del territorio hanno allestito un evento unico nel suo genere, in termini di socializzazione, che permetterà all’interno del Parco Centrale del Laghetto dell’EUR di praticare oltre 50 discipline sportive, con il supporto di istruttori qualificati e atleti professionisti.

Il progetto è il risultato della collaborazione tra la Federazione Italiana Motonautica, EUR S.p.A., l’Ente di Promozione Sportiva Opes Italia, ASD Cast Sub Roma 2000, ASD CSR Promotion, con il patrocinio di Sport e Salute, CONI, CIP, Regione Lazio e IX Municipio.

"Il Laghetto dell’Eur con i 160.000 mq di parco urbano e 85.000 mq di spazio acqueo, rappresenta una location unica a Roma, non solo per la bellezza e il pregio naturalistico dei luoghi, ma anche perché permette l’organizzazione degli sport acquatici nel cuore della città. Con piacere abbiamo concesso l’area per questa manifestazione gratuita, che punta ad avvicinare ragazzi e famiglie alla pratica di tante discipline sportive. L’Eur è oggi un sistema multi-asset dall’enorme potenziale, nel quale coesistono storia e contemporaneità" spiega Enrico Gasbarra, Presidente di EUR SpA.

Gli sport presenti con le rispettive federazioni sono golf, sport invernali, canoa kajak, squash, scacchi, sport tradizionali, pesi, rugby, nuoto, pesca sportiva, baseball e softball, pallavolo, surfing sci nautico e wakeboard, sport equestri, bocce, tiro a volo, sport rotellistici, scherma, Aero Club d’Italia, kick boxing, basket, taekwondo e Dragon Boat. Saranno presenti oltre 300 atleti al giorno, per dimostrazioni e prove gratuite per tutte le età. Nell’ultima edizione i visitatori sono stati 70.000. Importante il coinvolgimento delle scuole, che venerdì parteciperanno con oltre 800 studenti. Anche quest’anno, 150 dei quali parteciperanno al progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), ricevendo una formazione pratica. Al taglio del nastro di sabato alle 10,30 parteciperà anche il ministro dello sport Andrea Abodi.