Aragon è casa Marquez. Marc prenota pole e Sprint. Pecco deluso e arrabbiato

di Riccardo Galli

Occhio a Marquez. Che da queste parti ha saputo fare la voce grossa (ovvero ha vinto) cinque volte.

Sì, Aragon assomiglia molto a ’casa-Marquez’ e nel venerdì libere e prequalifiche, il pilota del team Gresini è stato imprendibile. Per tutti. Bagnaia compreso. Primo al mattino, primo nel pomeriggio, e subito pronto a inviare un messsaggio forte e chiaro agli avversari. "La pista mi piace – assicura Marc –, nel quarto settore mi diverto e spingo come un matto e quindi... abbiamo iniziato il weekend alla grande. Nella Sprint e poi in gara sì, posso vincere".

Super Marquez con la Ducati Gresini, dunque, e un centimetro sotto ecco le due Aprilia di Aleix Espargaro e Vinales. Come dire che le Rs-Gp sono e saranno in grado di mettere un bel po’ di pressione a Marquez. "Sono stato molto veloce – assicura Vinales –. L’asfalto nuovo mi piace e possiamo spingere al massimo".

"Anche io – rilancia Espargaro – ho buone sensazioni anche se Marc mi sembra obiettivamente un passo in avanti". Pretattica? E’ possibile.

Tutto questo in attesa di vedere dove e come potranno tornare protagonisti Martin (Ducati Pramac) e sopratutto Bagnaia (che ha chiuso con il sesto tempo). Jorge ha evidenziato un buon passo gara al mattino (secondo), ma è calato nella seconda parte della giornata. "Potevo fare di più", giura.

Pecco è deluso dal venerdì di Aragon. "Abbiamo perso tutta la sessione delle libere del mattino per cose che... non posso dire. Poi nel pomeriggio abbiamo recuperato molto. Ci siamo riportati in avanti e tutto sommato le cose sono andate bene. Ora mi aspetto molto dalle qualifiche e ovviamente nella Sprint".

Buono il lavoro di Morbidelli con la seconda Pramac (settimo tempo), sfortunato per una bandiera gialla che lo ha frenato all’ultimo giro lanciato, Bastianini con l’altra Ducati factory. Il Bestia è finito quindicesimo.

Il programma. Oggi le ultime libere (via alle 8.40 con la Moto3 e MotoGp alle 10.10). Qualifiche MotoGp ore 10.50 e 11.15. Sprint Race, ore 15. Tutto in diretta tv su SkyMotoGp e in streaming su Now.