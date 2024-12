Arriva Bartolini ma la Dukes cede il passo. A Prato non bastano Bassetti e Santiago

All’indomani della conferma di Silvio Bartolini come nuovo coach della Pallacanestro Dukes Sansepolcro, sabato, contro i secondi in classifica di Prato Dragons, la Dukes Basket ha ceduto il passo. E’ andata infatti presto in difficoltà a causa delle percentuali al tiro da fuori. Gli ospiti tirano da tre con grande precisione, con la Romolini Immobiliare che fatica a tenere il passo. Alla fine del primo quarto è quindi Prato a comandare, avanti 29-21. Il secondo periodo è quello più complicato per Sansepolcro. Gli ospiti girano bene il pallone e riescono spesso a trovare l’uomo libero per il tiro dalla lunga distanza, mentre l’attacco bianconero stenta a funzionare. In questo modo gli ospiti allungano sempre di più, fino al 53-34 con cui si chiude il primo tempo. Dopo l’intervallo la Dukes riesce in parte a prendere le misure all’avversario, ma comunque Prato si dimostra ancora brava a gestire il vantaggio accumulato e anzi, lo scarto aumenta ancora, arrivando al 47-70 di fine terzo quarto. Nell’ultimo periodo la Romolini Immobiliare mostra orgoglio e riesce a ridurre di molto il passivo, ma lo svantaggio è ormai troppo grande e gli uomini di coach Bartolini non riescono a evitare la sconfitta per 82-73. Tabellino: Bassetti 17, Santiago 17, Spillantini 12, Beccafichi 11, Hassan 11, Torrioli 3, Della Mora 2, Besana, Llukecej, Tiezzi.