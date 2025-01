Aspen, segue il trionfo di Flora. Un Tabanelli dopo l’altro. Oro a Miro nel Big air

Si festeggia in casa Tabanelli, un giorno dopo l’altro. Miro fa eco a Flora nel big Air agli X Games di Aspen, in Colorado, dopo la 17enne ieri a salire sul gradino più alto del podio, nella gara maschile, è stato il fratello Miro che, in finale, ha realizzato un incredibile 2340. Secondo il neozelandese Luca Harrington, terzo l’austriaco Matej Svancer. Miro, 20 anni, è il primo italiano a conquistare gli X Games, un primato che condivide con la sorella Flora,due ragazzi stanno facendo la storia.