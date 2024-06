Assoluti Atletica: ok Melluzzo, Dosso, Simonelli, Arese e Battocletti

La Spezia, 29 giugno 2024 – Non tradiscono le attese Simonelli, Dosso, Melluzzo e Carmassi. Ma anche Arese e Battocletti non sono da meno. La prima giornata dei Campionati italiani assoluti di atletica leggera dà grandi spunti.

Lorenzo Simonelli conquista il titolo dei 110 ostacoli con 13''18, con vento contrario ed è la sua seconda miglior prestazione dopo l'oro europeo di Roma. Nei 100 metri il favorito Matteo Melluzzo stabilisce il record personale 10''12, mentre Samuele Ceccarelli, secondo, si ripresenta sulla scena con un 10''21; nelle donne Zaynab Dosso trionfa in 11''20 e nei 100 ostacoli Carmassi corre in 12''87. Per Pietro Arese nei 5000 è un 13'35''97 dopo un bella gara combattuta con Pietro Riva (secondo con 13'40''31), mentre è tutto facile per la bicampionessa europea Nadia Battocletti, che si fa in solitaria gli ultimi due giri e conclude in 15'24''69.

Non smette di vincere nel martello neanche a 46 anni Marco Lingua che sorpassa all'ultimo lancio Giorgio Olivieri, 69,66 contro 69,62 metri. Per Lingua è il diciottesimo titolo in carriera (tra estate e inverno), contando che il primo l'ha ottenuto nel lontano 2005. Terzo Davide Costa con 69,33.

La sorpresa nel disco femminile arriva con il successo di Emily Conte che, con 56,82 metri vince la gara, visto che Daisy Osakue lancia due volte fuori settore e una volta sulla gabbia, tre nulli che le costano l’eliminazione e il quinto titolo di fila. Terza Elena Varriale con il suo personale di 53,33.

I 400 ostacoli presentano un Alessandro Sibilio in grande forma a 'passeggiare' in 50''81 davanti agli altri, anche se la miglior crono delle quattro batterie è di Riccardo Berrino in 50''72; tra le donne Ayomide Folorunso va avanti comodamente così come Linda Olivieri. Buone batterie anche nei 400 con Giancarla Trevisan unica sotto i 52 secondi, mentre negli 800 (dove correva anche la spezzina Elena Irbetti) Eloisa Coiro e Francesco Pernici fanno i migliori tempi.

Tra i lanci, che dire del giavellotto, dove Emanuela Casadei fa due metri in più di personale, arrivando a 56,49 e supera così Adanhoegbe e Padovan; stessa società, la Fratellanza 1874 Modena, per il campione italiano degli uomini, Giovanni Frattini, con 75,40 metri, che supera, dopo tre anni di acuti consecutivi, Roberto Orlando (secondo con 74,53, terzo poi Simone Comini.

Nel settore salti, con il suo 14,19 metri (tre volte sopra i 14 metri) Dariya Derkach è campionessa italiana del triplo per la settima volta pareggiando il record di successi di Simona La Mantia a dieci anni dalla prima affermazione a Rovereto. Dietro, seconda all’ultimo turno il 13,51 di Veronica Zanon che supera la junior del 2006 Erika Saraceni. Nel triplo maschile, nella gara dedicata a Norberto Capiferri, vince Andrea Dallavalle con 16,77 metri davanti a Tobia Bocchi secondo con 16,37, terzo Gabriele Tosti con 15,73. Nell'asta femminile sesto successo all'aperto per Roberta Bruni che salta 4,55 alla prima prova.

Nell'alto vince Idea Pieroni con 1,88 metri, come Asia Tavernini (che però lo salta alla seconda prova), terza Giulia De Marchi con 1,85. Purtroppo, in questa gara, è occorso un brutto infortunio, la lesione del tendine d'Achille, per Elena Vallortigara (bronzo mondiale 2022) alla misura d'ingresso di 1,79.

Dal decathlon i responsi negativi in chiave olimpica: Dario Dester non riesce a migliorare il suo ranking perché a causa dei tre errori a 1,84 prende zero punti nell'alto, e frenato da un dolore alla caviglia si ritira dopo quattro gare. Questa la classifica parziale dopo la prima giornata: Cerrato 3929, Mellano 3709, Zandarco 3684. Sul fronte femminile, nell'eptathlon, questo dopo il primo giorno: Giovannini 3312, Chiaratti 3244, Lunardon 3177.

Ma non finisce qui. Domani, domenica 30, altre gare. Nel nostro programma di gare inseriamo le prove del decathlon (D) e dell'eptathlon (E), di specialità maschile (m) e femminile (f). Dunque, domani, domenica, alle 8.30 marcia su strada 10 km uomini, 9.30 marcia su strada 10 km donne; alle 11.40 disco (m), 12.15 110 hs - serie (D), 13.30 disco (D), 14.30 martello (f), 15 asta (D), 16.30 lungo (E), 17.45 giavellotto (lato arrivi) (E), 18 peso (f), 18.15 lungo (m), 18.40 giavellotto (lato arrivi) (D), 18.40 200 - batterie (m), 18.55 200 - batterie (f), 19.15 asta (m), 19.15 400 hs - finale (f), 19.25 400 hs - finale (m), 19.35 800 (E), 19.50 alto (m), 19.50 800 - finale (f), 19.55 peso (m), 20 800 - finale (m), 20.05 lungo (f), 20.10 400 - finale (f), 20.20 400 - finale (m), 20.30 1500 (D), 20.45 1500 (f), 20.55 1500 (m), 21.10 200 - finale (f), 21.20 200 - finale (m), 21.32 3000 siepi (m), 21.48 3000 siepi (f), 22.10 4x400 - serie (f), 22.25 4x400 - serie (m).

Marco Magi