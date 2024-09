Atlantide scalda i motori. Test cruciali per i Tucani. Obiettivo Superlega

L’Atlantide sta preparando la sua undicesima stagione in serie A2. Una sfida particolare per i Tucani, decisi ad inserirsi nel gruppo delle pretendenti alla Superlega. La società del presidente Ieraci ha lavorato con attenzione per concretizzare questo progetto ed ora il testimone è passato a coach Zambonardi ed ai suoi giocatori che dovranno farsi trovare pronti all’appuntamento con il nuovo torneo che partirà il 6 ottobre. Capitan Tiberti e compagni dal 5 al 9 settembre andranno a Palmi per un quadrangolare che aprirà la serie di test precampionato dei Tucani, che faranno le prove generali in vista del campionato al Trofeo Sferc-Città di Lumezzane sabato 28 settembre. L.M.