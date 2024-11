Atletica leggera, Europei di cross: 40 azzurri per Antalya

Milano, 28 novembre 2024 - Il direttore tecnico della Nazionale azzurra di atletica leggera, Antonio La Torre, ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei di cross in programma ad Antalya (Turchia) domenica 8 dicembre, ultimo impegno della selezione italiana per il 2024. Faranno parte della squadra 41 atleti, di cui 21 donne e 19 uomini. Nel team, spicca la presenza dell’argento olimpico dei 10.000 metri Nadia Battocletti, doppia medaglia d’oro agli Europei di Roma, argento assoluto lo scorso anno agli Europei di cross di Bruxelles dopo quattro ori consecutivi nelle categorie giovanili. Al femminile anche le azzurre delle Olimpiadi di Parigi Ludovica Cavalli e Federica Del Buono. Tra gli uomini c’è da sottolineare la presenza del campione europeo della mezza maratona Yeman Crippa, che in carriera è stato medaglia d’argento agli EuroCross nel 2019 a Lisbona. Italia in gara con tutte le sette squadre, tra cui la staffetta mista (4x1500) per la quale sono convocati come titolari i primatisti italiani dei 1500 metri Pietro Arese e Sintayehu Vissa, oltre a Marta Zenoni e Sebastiano Parolini.

L'elenco completo

Uomini

Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto), Yemaneberhan Crippa (G.S. Fiamme Oro Padova), Jacopo De Marchi (C.S. Esercito), Marco Fontana Granotto (Atl. Insieme Verona), Enrico Vecchi (Atl. Rodengo Saiano Mico).

Donne

Nadia Battocletti (G.S. Fiamme Azzurre), Ludovica Cavalli (Bracco Atletica), Federica Del Buono (C.S. Carabinieri Sez. Atletica), Valentina Gemetto (Dk Runners Milano), Elisa Palmero (C.S. Esercito), Nicole Svetlana Reina (Cus Pro Patria Milano).

Staffetta mista

Pietro Arese (G.A. Fiamme Gialle), Sebastiano Parolini (Gruppo Alpinistico Vertovese), Sintayehu Vissa (Atl. Brugnera Pn Friulintagli), Marta Zenoni (Luiss Ssd A R.L.). Riserve: Ossama El Kabbouri (Atl. Firenze Marathon S.S), Micol Majori (Pro Sesto Atl. Cernusco).

Under 23 uomini

Nicolò Bedini (G.P. Parco Alpi Apuane), Stefano Benzoni (Atl. Valle Brembana), Stefano Cecere (Atl. Am. Cisternino Ecolservizi), Mauro Dallapiccola (Atl. Valle di Cembra), Konjoneh Maggi (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), Thomas Sorci (Atl. Winner Foligno).

Under 23 donne

Aurora Bado (C.S. Carabinieri Sez. Atletica/Free-Zone), Ilaria Bruno (Atl. Brugnera Pn Friulintagli), Agnese Carcano (Atl. Verona Asd Pindemonte), Melissa Fracassini (Atl. Arcs Cus Perugia), Adele Roatta (Bracco Atletica), Greta Settino (Toscana Atl. Empoli Nissan).

Under 20 uomini

Luciano Carallo (Atl. Valle Brembana), Francesco Mazza (Atl. Saluzzo), Leonardo Mazzoni (Toscana Atl. Jolly), Francesco Ropelato (U.S. Quercia Dao Conad), Alessandro Santangelo (A.S. Atl. Virtus Lucca).

Under 20 donne

Lucia Arnoldo (A. Atl. Dolomiti Belluno), Elisa Clementi (Atl. Vicentina), Licia Ferrari (S.A. Valchiese), Chiara Munaretto (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), Laura Ribigni (Atl. Arcs Cus Perugia), Alice Rosa Brusin (Asdp Atl. Pinerolo).

