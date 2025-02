Atletica La Coppa dei Campioni approda in Portogallo. Il Parco Alpi Apuane ha come obiettivo la top ten continentale

C’è attesa per la prova degli atleti del Parco Alpi Apuane che oggi sono impegnati nella Coppa dei Campioni di cross per club (manifestazione giunta alla 60ª edizione), al Albufereira, nella regione meridionale dell’Algarve, in Portogallo. Grazie ai risultati della passata stagione, i biancoverdi sono una delle due squadre italiane (l’altra è la parmense del Casone Noceto) che difendono i colori azzurri tra i senior maschili contro le più blasonate società europee, lungo un tracciato di 9,1 km.

Per l’Italia presenti anche due squadre femminili e quattro under 20. Il Parco Alpi Apuane schiera al via quattro atleti specialisti della campestre: Nicolò Bedini (nella foto) è reduce da un periodo di intenso allenamento proprio in Portogallo e sta attraversando un buon momento di forma; Francesco Nardone si è già classificato secondo assoluto a Sinalunga nella prima prova del regionale 2025; l’azzurro di maratona Renè Cuneaz e il forte Michele Fontana, al suo esordio con l’obiettivo di portare la squadra nella top ten continentale. Con questa, salgono a tre (tutte consecutive) le partecipazioni della squadra del presidente Graziano Poli alla Coppa Campioni per club. Intanto ci sono da registrare le buone prove di Alessandro Gualtieri e Massimo Cristofani nella 43ª edizione del “Trofeo Sanmartinese“ di Campi Bisenzio, gara di 15 km.

ma.mu.