Atletica La società del presidente Lazzini è reduce da una stagione positiva. I Runnerini sono pronti a ripartire. Lazzarotti, il futuro si tinge d’azzurro

I Runnerini Doc Asd Afaph sono reduci da una stagione davvero ricca di emozioni e soddisfazioni dal punto di vista tecnico-atletico e per quanto concerne i risultati sul campo sia con il settore master sia con quello giovanile. Reduci da una miriade di podi e piazzamenti nel Corrilunigiana, che ha dominato con le giovani leve e chiuso al quinto posto con la formazione adulti, gli atleti apuani seguiti dai coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti si sono distinti su diversi fronti dalle campestri (con la prima tappa del gran Prix di cross Fidal a Fossone) alla strada (con la Run for children di La Spezia) in cui i risultati altisonanti non sono mancati.

Tutta la rosa si è distinta e una particolare soddisfazione è andata a Francesco Lazzarotti che ha potuto vivere una seduta di test veramente proficua con il tecnico nazionale Piero Incalza che lo ha supervisionato in alcune prove atletiche. Francesco che si è già distinto nelle prime due prove del Gran Prix di campestre categoria Ragazzi, ha vinto piazzandosi secondo assoluto e primo di categoria nella Coppa Santo Stefano in lucchesia. L’atleta tornerà in scena nel campionato regionale di Cross Csi a Monteriggioni il 2 febbraio.

Intanto nelle sfide su pista indoor ha esordito il tenace e competitivo Diego Giusi, alla sua prima prova sui 50 m, ha chiuso 56° su 84 rivale in 7“45 dimostrando grinta, capacità e carattere. Domenica prossima. Presso il campo scuola Falcone Borsellino di Pietrasanta, una rappresentativa della compagine del presidente Lazzini, sarà impegnata nel campionato provinciale di corsa campestre Fidal, Ai nastri di partenza avremo: Francesco e Luca Lazzarotti, Gaia Adele Coppedè, Sofia Pitanti Coppedè, Aurora Angeloni, Francesco De Stefabno, Lorenzo Grazzini, Viola Cavicchia Zuxxaro, Leonardo David Mazzoni e Diego Giusti. Ricordiamo che la compagine è attiva coi corsi di atletica leggera al campo di Massa (Vittoria ) e Marina di Carrara (Jessica Nista).