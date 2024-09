Atletica, Tamberi show: “Dopo l’Olimpiade 4 vittorie. Ho reagito”

Roma, 15 settembre 2024 – Una serata di diamante per l’atletica italiana nella serata di chiusura di Diamond League a Bruxelles. Tre diamanti nelle finali con Gimbo Tamberi primo nell’alto, Leonardo Fabbri primo nel peso e Larissa Iapichino prima nel lungo. Italia sugli scudi, ai vertici del mondo dell’atletica. Soprattutto Gimbo Tamberi ha reagito in maniera impressionante alla delusione olimpica, con l’anello di matrimonio perso nella Senna, poi i problemi di calcoli intestinali che lo hanno privato della lotta a una medaglia. E’ girato tutto storto a Parigi ma Gimbo è un campione e ha reagito in maniera impressionante e alla sua maniera.

Tamberi: “Dedico la vittoria a chi mi è stato vicino”

Una stagione di altissimo livello per Tamberi che solo all’Olimpiade non ha avuto la possibilità di giocarsi l’oro. 2.37 agli Europei, 2.34 ieri sera in Diamond League a Bruxelles, misura ottenuta al terzo tentativo per battere l’ucraino Oleh Doroshchuk che si è fermato a 2.31. Tamberi ha battuto tutto, gli avversari e anche le basse temperature sui 10 gradi della capitale belga. Non le condizioni migliori per saltare ma lui ha ottenuto comunque la seconda miglior misura stagionale. Dopo Roma un’altra gioia, che riscatta in parte Parigi. Tamberi cancella con un colpo di spugna i momenti brutti: “Resta un po’ di rammarico per Parigi ma oggi sono più tranquillo – le sue parole dopo l’impresa in Diamond – Saltare 2.34 con dieci gradi dice tutto ed è un segnale molto forte. Si può reagire e l’ho fatto”. Gimbo dunque riparte da qui, perché di appendere le scarpette al chiodo non ne ha intenzione: “Dedico la vittoria a tutti quelli che mi sono stati vicino e dopo l’Olimpiade ho fatto cinque gare vincendone quattro. Ripartiamo da qui”. Serata storica anche per Leonardo Fabbri che ha vinto nel getto del peso con la misura di 22.98 che vale il nuovo record italiano, a un passo dal 23.06 di Ulf Timmermann che segna il record europeo. Ma Fabbri sogna in grande, fino al record del mondo di 23.56 di Crouser: “Sognavo questo diamante da una vita – la soddisfazione di Fabbri – Sapevo che per vincere avrei dovuto sparare tutto al primo lancio ed è andata bene. Ora ricomincio con stimoli importanti dopo Parigi e so di valere sia il record europeo che quello mondiale”. Per Fabbri anche i 30 mila euro di premio per il meeting Van Damme. La Diamond League va in archivio per ripartire nel 2025 con il meeting in Cina a Xiamen ad aprile, mentre il Golden Gala di Roma è in programma il 6 giugno 2025.