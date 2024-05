Atletica Vigevano: Gloria Polotto campionessa italiana universitaria di salto in alto

Arriva un’altra importante soddisfazione per l’Atletica Vigevano dopo quelle raccolte nelle scorse settimane dai suoi atleti. Gloria Polotto (nella foto) ha ottenuto il titolo di campionessa italiana universitaria di salto in alto alla manifestazione che si è svolta ad Isernia. Studentessa di marketing all’università Bicocca di Milano ha gareggiato con la maglia universitaria del Cus Milano saltando la misura di 1,70 metri. "Un risultato ancora più importante – ci tiene a sottolineare Oscar Campari, che della società presieduta da Gianni Merlo è il direttore tecnico – perché arrivato in condizioni atmosferiche avverse". I risultati di prestigio per l’Atletica Vigevano non si fermano a questo punto: sabato e domenica a Brescia, dove si è svolta la fase regionale dei Campionati italiani di società per le categorie Allieve ed Allievi, la società ha ottenuto, con la rappresentativa femminile, il risultato minimo per passare il turno. Ora ci sarà tempo sino al 7 luglio per migliorare i punteggi delle gare e poter avere accesso alla finale nazionale. A pesare sono state tra l’altro le vittorie di Carolina Gelmotto nei 100 metri (12“31) nonostante il vento contrario e nei 200 metri (24“76); il terzo posto di Francesca Bertolotti nei 400 metri (57“78 nuovo primato personale) e il terzo di Giorgia Gelmotto nel salto triplo (10,99 metri) e il secondo posto nel lungo di Francesca Bertolotti (5,73 metri). Finali nazionali nella staffetta 4x100 maschile anche per Jacopo Pizzi e Leonardo Arena, che gareggiano con la maglia della 100 Torri Pavia in virtù di un accordo storico, stretto qualche mese fa, tra le principali realtà della provincia.Umberto Zanichelli