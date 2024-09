Avversario. L’ex Baldini torna sul passato: "Molti giocatori erano superficiali»

Tre settimane in panchina, tre gare e zero punti. Un’esperienza partita con le migliori intenzioni, naufragata in venti giorni, con qualche strascico. A distanza di due anni Silvio Baldini, oggi allenatore del Pescara capolista che stasera sfida i biancorossi all’Adriatico, spiega quanto accaduto, non risparmiando i calciatori. L’allenatore ha presentato la sfida contro il Perugia, ricordando anche l’esperienza di due anni fa.

"La mia esperienza a Perugia? Ho fatto tre settimane e le ho fatte male. Chiedo scusa a società e tifosi ma non ai giocatori – ha dichiarato a Rete 8 – . Molti erano superficiali: dopo il mio esonero vinsero esultando e prendendomi in giro. Qualche giocatore c’è ancora? Non mi interessa. Non ci penso. Io mi scuso con chi lo merita. Io alleno un gruppo di persone fantastiche: non ci sono problemi, non ci sono espressioni negative che possano intaccare l’entusiasmo".

Del Perugia di oggi, Baldini non vuole aggiungere molto.

"Il Perugia? Io penso alla mia squadra, non guardo agli avversari. Stiamo davvero bene, anche se dobbiamo crescere tanto. E voglio una crescita progressiva ma esponenziale. Quel cambio di modulo (dal 4-2-3-1 al 4-3-3) ha creato autostima. E’ stato fondamentale. Vergani? Ha dimostrato un cuore grandissimo. E’ mancato il gol, ora spero riesca a segnare. Se lo merita. Ferraris è un jolly e ha dimostrato di poter fare il centravanti. Nasce come giocatore dietro ad una punta ma la realtà di Pescara dice che può fare bene tutto. E lui lo ha capito: non deve vincolarsi ad un ruolo. Vede la porta e sa calciare bene".