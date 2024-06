B interregionale: l’Orlandina vince con il vecchio Jasaitis (22 punti). Loreto: sarà contro Ragusa l’ultimo spareggio promozione

C’era chI pensava di tornare al passato con la presenza in campo nell’ultimo spareggio per la serie B nazionale di Simas Jasaitis, l’ala lituana visto con la maglia della Vuelle nella sfortunata annata 2016-2017 con Piero Bucchi coach in avvio e poi Spiro Leka fino alla salvezza. Invece lo spareggio finale tra le due perdenti del girone meridionale vedrà protagonisti il Loreto Pesaro e la Virtus Ragusa, che ieri si è arresa per 71-59 sul campo di Capo d’Orlando con una prestazione monstre (22 punti) proprio del lituano che suscitò tante polemiche nella sua annata pesarese. Capo d’Orlando sale di categoria, mentre Loreto e Ragusa si affronteranno per l’ultimo spreggio da mercoledì in avanti con primo match a Ragusa, ritorno a Pesaro ed entuale bella di nuovo in Sicilia. "Non sarà un’impresa facile per nessuno", sottolinea Federico Ligi, ds dell’Italservice Loreto.