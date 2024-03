Bagnaia, cuore Ducati. Insieme fino al 2026: "Continuiamo a vincere"

Ducati e Bagnaia: avanti tutta (e insieme) fino al 2026. Rush finale della trattativa e firme sul nuovo contratto che legherà Pecco al team factory per altri due anni, dopo la scadenza del prossimo 31 dicembre, si sono concretizzate ieri mattina e stamani il pilota volerà con la squadra in Qatar dove nel week-end inizierà il Mondiale 2024.

"Sono contentissimo di poter continuare a correre con la squadra dei miei sogni – il commento di Bagnaia –. Vestire questi colori è un onore per me, è fantastico ed è un orgoglio. Con la Ducati, la mia squadra e tutti i ragazzi di Ducati Corse siamo riusciti a fare delle cose incredibili e in questi altri tre anni (2024 compreso) che ci aspettano assieme, continueremo a dare il massimo per cercare di ottenere altrettanti successi".

Pecco punta terzo titolo consecutivo dopo quelli conquistati nel 2022 e nel 2023.

Riccardo Galli