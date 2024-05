Brescia spazza via Pistoia

GERMANI BRESCIA

97

ESTRA PISTOIA

75

BRESCIA Christon* 7, Gabriel* 12, Bilan* 4, Burnell 7, Massinburg 23, Tanfoglio, Della Valle* 23, Petruccelli ne, Cobbins 4, Cournooh 8, Akele* 9, Porto. All. Magro.

PISTOIA Willis* 16, Della Rosa, Moore* 19, Stoch, Saccaggi*, Del Chiaro 4, Varnado* 11, Wheatle* 11, Hawkins 9, Ogbeide* 5. All. Brienza.

ARBITRI Paternicò, Sahin, Bettini.

NOTE Parziali 30-19, 46-34, 74-59. Tiri da due Bs 19/28, Pt 13/28; da tre Bs 17/35, Pt 9/26; liberi Bs 8/12, Pt 22/28; rimbalzi 37/24.

di Alessandro Benigni

BRESCIA

L’auspicata ‘serata perfetta’ si è trasformata in una notte da incubo per Pistoia, letteralmente demolita da una Brescia in serata di grazia. Anche gara-due sorride dunque alla Germani, che adesso avrà tre match point per accedere alla semifinale scudetto. L’Estra invece è con le spalle al muro: serve assolutamente una vittoria al PalaCarrara (venerdi ore 20) per allungare una serie che al momento - come da pronostici - sembra a senso unico. Troppo più lunga, troppo più fisica, troppo più talentuosa Brescia: e se Bilan si prende una serata ‘libera’, ecco Della Valle e Massinburg che combinano 46 punti in due, con appena 19’ a testa peraltro. E Pistoia? con le ‘star’ guardate a vista, tener botta nel primo tempo non basta. Le alternative scarseggiano, se poi Brescia mette 17 triple (record stagionale) e cattura 13 rimbalzi in più… il 2-0 è servito.

Presenze ridotte in questo secondo atto al PalaLeonessa: diversi vuoti sui gradoni locali, mentre la rappresentanza pistoiese timbra il cartellino in buon numero. Coach Brienza, a caccia di un approccio diverso rispetto a gara-uno, cambia il quintetto iniziale, preferendo Saccaggi (subito punito dal ’solito’ Paternicò con due fischi in un amen) a Wheatle. Tuttavia la musica sembra la stessa di domenica: Pistoia poco allacciata e Brescia che veleggia sul 7-0. Varnado sblocca i suoi dal campo dopo 4’ con una bella tripla, poi Willis (dalla lunetta) e Moore lo imitano. Ma sembrano non esserci rimedi per i vari Christon, Akele e Della Valle, che puniscono senza pietà. Nuovo mini-break Estra con Varnado e Wheatle, replica Germani con l’eroe di gara-uno Massinburg: il risultato è 30-19 alla prima pausa, con un 60% da tre per i locali: non sarà un fuoco di paglia.

Varnado ci prova, ma l’alieno vero è Massinburg. I giri si abbassano e la partita si fa ruvida: a farne le spese Ogbeide, ancora in sofferenza, che rimedia il terzo fallo. Dalla tonnara esce Cournooh con la tripla, pesante, del +13. Nel finale si sbloccano anche Bilan e Hawkins, si va negli spogliatoi sul 46-34: non saranno i venti punti di gara-uno, ma la montagna è alta.

Brescia cerca subito la spallata con la verve di Adv, Pistoia invece pasticcia troppo per rimanere lì. Per Della Valle sono 15 punti in poco più di 6’, con un clamoroso 4/4 dall’arco: +25 e notte fonda per l’Estra. Estra che comunque prova in qualche modo a non sbracare, ma sono nervi e poco altro. Il garbage-time, almeno per Brescia, è già iniziato a cavallo tra terzo e quarto periodo; Willis la pensa diversamente e con 11 punti in 2’ riporta i suoi a -15. Peccati di leggerezza che poco spostano in casa Germani, visto che la via del canestro è lastricata d’oro pure per Burnell e Gabriel. Finisce 97-75: vedremo se il fattore-PalaCarrara riuscirà a spostare l’inerzia.