Bartoccini-Valori, il Sansepolcro soffre e vola. Le inseguitrici non mollano, Tersini vede rosso

SANSEPOLCRO 2 PIERANTONIO 1

SANSEPOLCRO (4-3-1-2): Vassallo; Innocentini, Adreani (24’ st Petricci), Tersini, Lorenzoni; Bruschi, Gorini, Corsini (42’ st Barculli); Pasquali (53’ st Merciari); Valori (38’ st Brizzi), Bartoccini. All. Armillei.

PIERANTONIO (4-3-3): Zandrini; Scarlino (34’ pt Montefusco), Allegrucci, Francioni, Laasiri (38’ st Berettini); Rondoni, Lanzi, Procacci (23’ st Dragoni); M. Salis (54’ st Pelati), Fastellini, Y. Salis (54’ st Pettinelli). All. Bruni.

Arbitro: Isnardi di Albenga.

Reti: 40’ pt Bartoccini (S), 51’ pt Y. Salis (P), 13’ st (rig.) Valori (S).

Note: espulso al 46’ st Tersini (S) per gioco scorretto.

SANSEPOLCRO – La sofferta vittoria casalinga sul Pierantonio, al termine di una partita durata complessivamente 112 minuti (dapprima l’infortunio a Scarlino, poi il fallaccio di Tersini su Michael Salis, che ha subito la frattura della tibia e del perone), è un altro passo in avanti del Sansepolcro verso la Serie D, ma l’Angelana e il Cannara non mollano. Tre punti di platino per i bianconeri in un match alquanto teso. Armillei ripropone il 4-3-1-2 sperimentato a Rovato con Valori titolare e i padroni di casa tentano di fare la partita, mentre gli ospiti sono più insidiosi sulle ripartenze, anche se non succede nulla fino al 38’, quando Zandrini respinge il tiro di Bruschi sui piedi di Pasquali: Bartoccini in traiettoria devia fuori dallo specchio il suo tiro. È comunque il preludio al gol, che matura al 40’: Corsini recupera palla e dà il via all’azione, con Bruschi che serve in profondità a Bartoccini il diagonale dell’1-0. Nel lungo recupero per il colpo al ginocchio rimediato da Scarlino senza alcun fallo nei suoi confronti, Bartoccini e Pasquali mancano per un soffio il tocco del raddoppio su assist di Bruschi. Gol sbagliato, gol subito a pochi secondi dall’intervallo: tutto origina dall’azzardato retropassaggio di Corsini, con il rimpallo che favorisce Yuri Salis per il rasoterra che trafigge Vassallo all’angolino. Lo stesso Yuri Salis ci riprova in avvio di ripresa, poi il Sansepolcro riparte e ancora Yuri Salis rovina stavolta addosso a Innocentini: l’arbitro indica il dischetto e al 13’ Valori trasforma il rigore, spiazzando Zandrini. Il Pierantonio si rituffa in avanti e fa tremare i locali al 17’, sul lancio raccolto dal solito Yuri Salis, che si beve con una finta Vassallo e poi lo grazia sparando alto. Al 46’, il fattaccio che infiamma gli animi al Buitoni: Tersini commette da tergo il grave fallo sull’altro Salis, il fratello Michael e si accorge subito di ciò che ha commesso, disperandosi per l’avversario. Viene espulso, così come un dirigente biancazzurro: un lungo stop fino al 59’, quando Isnardi fischia tre volte.

Claudio Roselli