Baseball, Serie B nazionale: sfida a Potenza Picena. Fano, scatta la missione salvezza. Domani via ai playout con le Pantere

Inizierà domani la nuova missione salvezza del Fano Baseball ’94, che per la terza stagione consecutiva cercherà di tenersi stretta la Serie B attraverso i playout. Riuscite quelle ai danni della Junior Rimini Pirati nel 2022 e dei Boars Grosseto l’anno scorso, i fanesi stavolta ci proveranno a scapito delle Pantere Potenza Picena (Mc). L’obiettivo è importante anche perché, se centrato, consentirebbe agli arancioneri del presidente Antonio Vallieri di sistemarsi per la decima annata di fila ai blocchi di partenza del campionato di B nazionale. Gara 1 di questa sfida degli spareggi per non retrocedere è in cartellone per le ore 15 sul diamante della formazione potentina, dove si disputerà pure il secondo confronto, in programma alle 10 del giorno successivo, domenica 1 settembre. Dopodiché la serie si sposterà al ’Seagulls Stadium’ di Fano, in zona Trave, che ospiterà gara 3 alle 15 di sabato 7 settembre, gara 4 alle 15 di domenica 8 e l’eventuale ’bella’ a seguire, nella stessa giornata.

A condurre dalla panchina il Fano Baseball ’94, dal secondo turno del girone di ritorno della regular season, c’è il dominicano Adolfino Figuereo Almonte, già in passato al timone degli arancioneri. A lui e al suo staff, composto dal fratello Rumardo ’Rumy’ Rodriguez e d l navigato Rodolfo ’Dodo’ Furiassi, il compito di aiutare un gruppo tra i più giovani dell’intera categoria a esprimersi al meglio in questi appuntamenti particolarmente delicati anche sul piano mentale. Fano Baseball ’94 e Pantere Potenza Picena sono giunte ultime nei rispettivi raggruppamenti (diversi per numero di partecipanti), i fanesi con un bilancio di 6 vittorie e 22 sconfitte e i potentini di 6-14. Gli ultimi due scontri diretti, svoltisi a Potenza Picena a maggio del 2023, erano terminati con un 14-2 per Le Pantere e con un 10-5 a favore degli arancioneri.

b. t.