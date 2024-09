Equitazione, oggi a Roma il Global Tour. Setta azzurri sfidano il campione olimpico. Kukuk vuole pure il Circo Massimo

Scatta oggi nell’incredibile scenario dell’antico "Circus Maximus" di Roma la 14esima e penultima tappa del Longines Global Champions Tour, che dal 2019 è ospitato nello storico sito archeologico sotto il Palatino. C’è il Gotha del salto ostacoli: il campione olimpico, il tedesco Christian Kukuk (foto) e l’olandese ’di bronzo’ Maikel Van der Vleuten, che contenderanno il tifo agli azzurri: Camilli, reduce dalla finale olimpica, Arnaldo Bologni, indi Bucci, Casadei, Gaudiano, Turturiello e Zorzi. Assente De Luca che settimana scorsa ha siglato il GP della tappa precedente, a Walkenswaard, e che è in gara allo Stephex Masters di Bruxelles affiancato da Giulia Martinengo. A Roma il programma prevede 226 cavalieri di oltre 30 nazioni con più di 200 cavalli, 6 prove a ’cinque stelle’ e 9 a ’due stelle’, 780mila Euro di montepremi, di cui 500mila solo per il GP di domenica (ore 14,30). Intanto la Fise ha annunciato la Nazionale per la finale di Varsavia (5-8 settembre) del circuito Eef Series: guidati dal capo-équipe Porro ecco Bucci (Carpe Diem), Camilli (Chadellano Ps), De Luca (Scuderia 1918 Highlight), Pisani (Charlemagne JT Z) e Franchi (Vulcan de Retaud). A titolo individuale la Ciriesi (Chacco’s Boy).