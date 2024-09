Gilli e Bocciardo d’oro. È subito un’Italia da nove

Se questo è stato solo l’inizio, di qui all’8 settembre, prepariamoci a un profluvio di tricolore sui vari podi delle Paralimpiadi: Italia forza 9, come le prime medaglie, ovvero 2 argenti, 5 bronzi e soprattutto 2 ori arrivati in serata, dulcis in fundo, quello della nuotatrice torinese Carlotta Gilli, una habitué, nei 100 farfalla (1’03”27), il primo di questa edizione, il suo bis dopo Tokyo, e di Francesco Bocciardo nei 200 stile S5 uomini (2’25”99). I fenomeni sono qui, e lo sapevamo già, ma un debutto del genere esalta: aspetto effimero quanto si vuole, ma ieri sera l’Italia era sul podio generale del medagliere.

Formidabile, il nuoto azzurro: con un tifoso d’eccezione sugli spalti della Defense Arena, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (e con lui il ministro dello Sport Abodi e la ministra per la Disabilità Locatelli), la spedizione italiana ha subito messo le cose in chiaro con l’argento di Simone Barlaam nei 400 stile S9. Tra i protagonisti più attesi, il Pesce combattente (era il titolo di un documentario realizzato dal padre giornalista, Riccardo) ha arricchito la sua personale collezione con la quinta medaglia paralimpica in carriera, e ne promette altre.

A stretto giro i 400 femminili e il bronzo di Vittoria Bianco, poi un altro bronzo, quello di Francesco Bettella nei 100 dorso S1. E se per il 35enne Bettella – alla quarta Paralimpiade – si è trattato della quinta medaglia nelle ultime tre edizioni, poco dopo ha vinto il suo primo alloro paralimpico Angela Procida, 24enne campana, nei 100 S1 in 2’24”48, record italiano.

Pausa premiazioni e altra gloria: Efrem Morelli argento nei 50 rana SB9, infine gli ori di Gilli e Bocciardo e il bronzo di Monica Boggioni nei 200 stile S5.

La prima medaglia italiana di Parigi 2024 era giunta però prima di quelle del nuoto, nel ciclismo, e più precisamente nell’inseguimento B4, con Lorenzo Bernard, in tandem con Davide Plebani (pilota), a portare a casa il bronzo nella finale per il terzo posto contro gli olandesi Ter Schure e Fransen. Un podio tondo tondo: la loro era stata infatti la seicentesima medaglia italiana alle Paralimpiadi. Tante le discipline che oggi vedranno italiani in gara, e occhi puntati su Arjola Dedaj nella finale del lungo.

Cominciano anche l’avventura di Giulia Pesci ed Eleonora Sarti nel compound individuale del tiro con l’arco, di Luca Arca nel tennis in carrozzina, di Antonino Bossolo nel parataekwondo, quindi alle 20 l’Italia del sitting volley contro la Francia. E ancora tanto nuoto.