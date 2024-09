Volley femminile, Serie A1. Megabox, è arrivata Maja Storck. Venerdì primo test con Macerata

Terminati gli impegni con la propria Nazionale, si è unita alle compagne per la preparazione al prossimo campionato di serie A1 Maja Storck, l’opposto svizzero della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. La giocatrice ex Pinerolo all’arrivo in città si è lasciata andare a una battuta: "Fa un gran caldo", poi però si è messa subito all’opera: "Non vedevo l’ora di essere qui con le mie nuove compagne, che si stanno già allenando, e di cominciare il lavoro assieme in vista del prossimo campionato. Sono appena arrivata, voglio subito mettermi all’opera sotto alla guida di Andrea Pistola e del suo staff. Conosco bene Camilla Weitzel, assieme alla quale ho giocato a Dresda e a Chieri, lei è una delle mie migliori amiche. Io voglio sempre migliorarmi, nella pallavolo non si raggiunge mai la perfezione. Questa estate non ho riposato granché: non ho giocato sempre come chi ha disputato VNL e Olimpiadi, ma comunque mi sono allenata tanto con la mia Nazionale per le qualificazioni per i Campionati europei: abbiamo giocato due partite con Finlandia e Germania".

Intanto, è in corso la campagna abbonamenti per la stagione di A1, che si possono sottoscrivere su Liveticket. La prima occasione per vedere all’opera la Megabox sarà venerdì 6 settembre alle 16.30 al PalaDionigi di Montecchio, nell’allenamento congiunto con la CBF Balducci Macerata, squadra di A2.

b. t.