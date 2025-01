Basket Divisione 1. Gea Grosseto alla prova Calenzano

Ultima sfida del girone di andata di Divisione 1 di basket per la Gea Grosseto di coach Santolamazza. Oggi alle 18 in via Austria arriva la Pallacanestro Calenzano. Coach Santolamazza spera di essersi messo alle spalle la crisi di risultati, visto come i biancorossi non vincono da dicembre ed hanno perso diverse posizioni. "E’ la prima di due gare in casa. Loro sono dietro a noi, hanno alcuni elementi buoni – spiega Marco Santolamazza -, mentre noi recuperiamo qualche elemento. Speriamo di risalire, questa settimana ci siamo allenati bene. Dovremo lottare su tutti i palloni, giocando a basket, e dobbiamo fare risultato per muovere la classifica". Classifica che vede la Gea quinta in classifica con 16 punti, staccata di 12 punti dalla capolista Certaldo, e con il team di Calenzano che insegue la Gea a quota 14 punti. La Gea ha iniziato la crisi di risultati l’8 dicembre perdendo in casa con Asciano e proseguendo con i ko contro Sestese, Valbisenzio e Laurenziana, oltre l’eliminazione dalla Coppa Toscana. Oggi c’è l’occasione di ripartire per muovere la classifica.