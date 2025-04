Serena Rebosio: nuovo record mondiale giovanile di apnea endurance

Nei giorni in cui si parla tanto dei baby fenomeni che si mettono in evidenza nel mondo dello sport a suon di record, c’è un nome nuovo che si candida a entrare in questo ristretto novero: è quello di Serena Rebosio. La sedicenne di Paderno Dugnano, impegnata nella piscina olimpionica dell’impianto sportivo Trecate a Torino per i Campionati italiani di pesca sportiva, ha siglato il nuovo primato mondiale giovanile CMAS (Confederazione Mondiale Attività Subacquee) di apnea endurance sulla distanza 8x50 metri con monopinna, realizzando il tempo di 5’36“66.

Una prestazione clamorosa, capace di abbattere il precedente record di quasi 24“ appartenuto alla turca Adasu Ramazanoglu, che lo aveva conseguito a Belgrado nove mesi fa, in occasione dei Mondiali di Apnea Indoor. Il tutto per la soddisfazione della società SSD np di Varedo (Monza) e del coach Walter Mazzei, storico guru del nuoto pinnato e artefice in passato delle imprese di un altro grande della specialità come Stefano Figini, che da anni coltiva i giovani talenti del team, insieme agli altri istruttori e formatori del Lido Azzurro di Varedo: "La nostra società investe da sempre sui giovani anche in questa disciplina, certamente siamo rimasti sorpresi per la velocità con cui è stato raggiunto questo tempo. Serena aveva siglato poche settimane fa un crono superiore di 1’40“, si sta migliorando con un tempismo incredibile perché la sua forza è soprattutto mentale e alla sua età ha margini di miglioramento sconosciuti". Sei sedute di allenamento settimanali in acqua alternati a tre giorni di lavoro di palestra sono il consueto menu a cui si sottopone la ragazza, sulla strada che porta a nuovi obiettivi già fissati: ritoccare il record nell’endurance sulla distanza 4x50 metri, ma prima ancora salire sul podio nei Mondiali di apnea indoor senior e junior in programma ad Atene dal 18 al 25 maggio, i cui convocati sono stati ufficializzati dallo staff della nazionale italiana guidato da Michele Geraci e dal direttore tecnico del settore Monica Barbero. Oltre a Rebosio, saranno presenti Giuseppe Fusto di Muggiò, Chiara Zaffaroni di Saronno e Marta Bignazzi di Milano.

Silvio De Sanctis