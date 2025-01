Basket divisione 2. Al PalaAustria è una domenica di derby

Il derby maremmano di Divisione 2 di basket è della Pallacanestro Grosseto. Nell’anticipo di campionato giocato al PalaAustria i ragazzi di coach Ingenito hanno battuto 80-53 l’Argentario Basket confermandosi nei piani alti della classifica. Sfida tutta maremmana dove Franzese e compagni hanno affrontato un primo quarto con un ritmo alto, giocando con concentrazione e chiudendolo 22-17. Nel secondo quarto rialza la testa l’Argentario ma con un ritrovato Francesco Conti dopo il lungo infortunio, i biancorossi mostrano un gioco corale con una grande difesa e rimanendo in vantaggio per 43-30. Dopo l’intervallo lungo i ragazzi di Ingenito però decidono di chiudere la partita prendendo il sopravvento sugli argentarini per 58-41. La sfida va in archivio con un’ottima difesa da parte dei grossetani che mandano tutti a referto.

Il gruppo biancorosso ha trovato un suo equilibrio, una sua identità, segno di unitá e sintonia tra spogliatoio e staff tecnico.