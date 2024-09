Basket Divisione regionale 2. Audax, il rebus Senior e la vetrina giovanile

Senior si, senior no. Poco più di due settimane alla Pallacanestro Audax per sciogliere la prognosi sulla squadra senior (se presente o meno, al via del campionato di divisione regionale 2). Decisione che, se negativa, segnerebbe un ulteriore declassamento del già declassato basket carrarese che perderebbe una protagonista di 72 anni di pallacanestro. In casa gialloazzurra le uniche certezze arrivano dal settore giovanile, la società di via Giovan Pietro sarà presente nei campionati regionali con under19 (allenatore Paolo Gallerini), under17 blu (Paolo Gallerini), under17 gialla (Andrea Zanetti), under15 (Emanuele Barcellone), under14 (Andrea Zanetti), minibasket (Emanuele Barcellone). "Vogliamo dedicarci ai giovani - dice il ds Massimo Alibani - con le giovanili nessuno in Toscana ha vinto così tanto". Ed elenca i trofei regionali: prima classificata con l’under15 (2012-2013), con l’under18 elite (2015-2016), con l’under15 (2016-2017), con l’under18 (2018-2019), vincitrice coppa Toscana eccellenza con l’under16 (2017-2018). "E siamo stati gli ultimi a disputare un campionato di eccellenza nella stagione 2017-2018 con un team under16. A livello giovanile gli ultimi 10 anni non so chi ha fatto meglio".

ma.mu.