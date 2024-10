Basket Divisione regionale Dr2. Pontremolese opaca. Debutto senza punti

Debutto amaro per la Polisportiva Pontremolese nel campionato toscano di pallacanestro – Divisione Regionale DR2 –. Il quintetto lunigianese, all’esordio in campionato e di fronte al pubblico amico è stato sconfitto per 62-68 dal Versilia. Una sconfitta causata da un approccio alla partita sbagliato che ha comportato il pesante parziale, dopo i primi dieci minuti, di 9 a 22, divario dovuto da parte dei giocatori di casa apparsi ancora lontani da una forma accettabile. Il resto della partita è proseguito con un certo equilibro ed un incessante rincorrere dei pontremolesi che hanno spostato il baricentro dell’incontro a proprio favore, come evinto dai successivi punteggi parziali e, nel secondo quarto, Bardi e Ulivi hanno tenuto a galla la squadra riducendo il divario fino a portarlo sotto la doppia cifra.

Al rientro dagli spogliatoi undici punti in fila di Adamo con tre bombe hanno permesso il recupero dei ragazzi di casa rientrati a stretto contatto contro i versiliesi culminato, nell’ultima frazione, fino a colmare lo svantaggio sullo – 2 nei minuti finali, poi l’inesperienza ed alcune palle perse di troppo hanno permesso un mini-allungo del quintetto ospite riportatosi avanti di due possessi mantenuti fino alla fine della partita, conclusasi con il punteggio di 62 a 68. Positivi gli apporti degli ultimi arrivati in gialloblù Adamo (17 punti, 4/8 da 3p) e Morillo (14 punti ed 11 rimbalzi) ma discreta la prestazione di gruppo, sostenuto dal caloroso pubblico, che ha denotato un ottimo carattere nel complesso ma anche deficit tecnici su cui ci sarà da lavorare ma che fa ben sperare per il futuro di campionato che proseguirà domenica 20 con la trasferta nella città della Torre pendente contro il Cus Pisa.

Questi i giocatori a disposizione di coach Pedrini con i rispettivi numeri di casacca: Riccardo Plaia, Matteo Reggiani, Gabriele Carlotti, Francesco Carlotti, Emanuele Fenucci, Loris Jacopo Ulivi, Pietro Spagnoli, Alessio Adamo, Cristian Morillo, Davide Terzi, Thomas Lombardi, Luca Mori, Massimo Tosi, Filippo Longinotti, David Bardi, Filippo Romiti, Matteo Filippi, Pietro Montano, Francesco Mazzetti, Alessandro Coduri.