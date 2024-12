Le pagelle, raffica di insufficienze. Mateju, Elia, Soleri e Bandinelli in giornata no. Salvatore Esposito perde il duello con Benali

GORI 5: protagonista con una paratona delle sue sulla conclusione a botta sicura di Dorval e sul fendente di Falletti, ma combina il patatrac, complice l’indecisione con Mateju, quando esce goffamente sull’attaccante uruguiano causando un rigore, quantomeno dubbio.

WISNIEWSKI 5,5: sfortunato in occasione dell’autorete sul fendente di Falletti. Da una sua iniziativa in avanti nasce la prima occasione da gol di Pio Esposito.

MATEJU 4,5: fa, purtroppo, rimpiangere Hristov perché fin dalle prime battute fa fatica a interpretare il ruolo di centrale. Gravissima l’ingenuità, in collaborazione con Gori, che determina il rigore a dir poco dubbio per i Galletti.

BERTOLA 6: fa il suo senza eccellere, presidiando discretamente la zona di competenza.

ELIA 4,5: una giornata da incubo per lui, la tecnica e la fisicità del dirimpettaio Dorval lo mettono in crisi a più riprese. Nel primo tempo lascia spazio di battuta all’esterno biancorosso, con Gori che ci mette una pezza, nella ripresa nulla può sul cambio di passo dello stesso franco-algerino che propizia il raddoppio (59’ NAGY 5,5: non riesce a cambiare il trend della gara).

CASSATA 5,5: non basta solo il cuore e la corsa, lo spezzino non riesce a incidere quando si tratta di costruire opportunità vincenti (59’ DEGLI INNOCENTI 6: prova a dare un po’ di energia vitalizzante, ma ormai è tardi).

ESPOSITO S. 5: non una delle sue migliori partite, specie in fase di impostazione, perde il duello con Benali. Peccato l’ammonizione con annessa squalifica.

BANDINELLI 5: si vede pochissimo, non funziona l’asse sinistro con Aurelio, ogni tentativo di giocata è troncata sul nascere (65’ CANDELARI 6: spezza un po’ l’inerzia della gara deludente delle Aquile, con input di vivacità, dal suo piede nasce un assist perfetto per la testa di Pio. Non incide sotto porta).

AURELIO 6: concentrato e determinato, è spesso al posto giusto al momento giusto, specie nel frenare le pericolose iniziative di Lella (84’ RECA s.v.).

ESPOSITO P. 6: consueto spirito battagliero, ci prova con un tiro dalla distanza ma Radunovic respinge, per poi appellarsi ancora una volta alla sfortuna quando il suo colpo di testa si infrange sul palo. Anche se nell’occasione avrebbe potuto fare meglio.

SOLERI 4,5: deludente la sua prestazione, Obaretin gli tarpa le ali sul nascere, mai un’iniziativa pericolosa degna di questo nome se si eccettua il flebile tiro, a inizio ripresa, respinto dalla difesa barese (65’ FALCINELLI 5,5: non incide).

All. D’ANGELO 5,5: è il peggior Spezia da inizio campionato, scarico, quasi mai in partita, decisamente al di sotto delle sue possibilità. L’assenza di Hristov si fa sentire, ma in generale la squadra non ha espresso quella vitalità, spensieratezza e spirito battagliero ai quali ci ha abituato.

Fabio Bernardini