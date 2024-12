Basket femminile. Porcari rullo compressore. Un vero trionfo

Era uno scontro diretto per il secondo posto quello fra Basket femminile Porcari e Us Affrico Firenze. Entrambe si presentavano in campo con una sola sconfitta e nella piazza d’onore in classifica a pari merito. Fin da subito la partita è stata in mano alla squadra di casa. Con un parziale di 10 a 1 dopo i primi minuti Porcari dà un ritmo alle porcaresi e non è stato mai perso. Affrico al rientro dallo spogliatoio prova a cambiare le carte in tavola, ma questa è una gara in cui le ragazze di Porcari son concentrate sull’obiettivo di portare a casa questi due punti. Finisce con un +32 che deve dare fiducia alla squadra per affrontare la prossima sfida contro la prima in classifica, Montecatini, che si terrà domenica prossima alle ore 20 sempre al Palasuore.

Ecco il tabellino delle gialloblu: Granata 2, Del Carlo 5, Fusco 6, Tovani, Calanchi 3, Melchino 7, Da Valle, Terbraake 5, Tocchini 4, Menchini 2, Giusti 5, Bartoli 24.

M.S.