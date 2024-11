Basket giovanile Allievi Audax col Ghezzano. Niente conseguenze per la palestra off limits. Riprogrammata la gara

Tanto rumore per nulla ma alla fine, come da copione, resta la figuraccia che Carrara rimedia anche al di fuori dei propri confini comunali a causa dei suoi pochi impianti sportivi da decenni insufficienti e strutturalmente obsoleti. E’ successo che il Csi (il Centro Sportivo Italiano) ha compreso i motivi per cui mercoledì sera non è stato possibile giocare alla Dogali la partita del campionato allievi Csi di basket tra Audax e Ghezzano (in quell’orario l’impianto era già occupato dalla ginnastica e il fatto ha stimolato una nuova ondata di polemiche) e ha disposto il recupero della gara. "Non essendo emersa una responsabilità oggettiva della società ospitante per la temporanea indisponibilità del campo (non di sua proprietà) dispone l’annullamento della gara e la sua riprogrammazione". Così ha scritto il giudice sportivo. Quindi per l’Audax nessuna penalizzazione, ma il Csi tira le orecchie alla società del ds Massimo Alibani (nella foto) per i documenti di gara non compilati correttamente (viene utilizzato un referto non corretto). Resta la figuraccia con Ghezzano, che non è un co-capoluogo di provincia, ma una frazione di poco più di 4000 abitanti del comune pisano di San Giuliano Terme, ma con la disponibilità di una palestra e di una tensostruttura per un bacino di utenza molto più ridotto di quello carrarese.

ma.mu.