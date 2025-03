Basket giovanile. Legends under 17 chiude in bellezza. Testa alla fase due

Termina con il primo posto in classifica, la prima fase del campionato under 17 gold dei Carrara Basket Legends che, nell’ambito della collaborazione con le società spezzine del Golfo dei Poeti, Landini Lerici e Arcola, partecipano al campionato ligure. Dopo 18 giornate, i gialloviola hanno chiuso la prima parte della stagione in vetta, a quota 24 punti (16 partite, 12 vittorie, 4 sconfitte), seppure in condominio con i genovesi del Sestri A, nei confronti dei quali però vantano il 2-0 nei diretti (65-69, 67-63 in casa).

La formazione di coach Gabriele Ricci: Maccari, Bertagna, Piccolo, Mudò, Bernardini, Bisceglia, Lupi, Del Bianco, Bianchini, Prisco, Scortanu, Perroni, Fusco, Bevilacqua.

La classifica: Legends Carrara e Sestri A 24; Sestri B 23; Ponente 22; Basket Genova 14; Rapallo e Vado 12; Genova Academy 8; Rivarolo 4.

La formula prevede adesso la partecipano alla seconda fase, denominata "a orologio" dove i Legends incontreranno Sestri A, Rivarolo, Genova Academy e Sestri B.

