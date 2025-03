Yuasa Battery, l’appetito viene mangiando

Ha ricominciato a sudare la Yuasa Battery Grottazzolina al PalaSavelli con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida del Playoff Challenge che mettono in palio il quinto posto e che avranno inizio il 6 aprile. A fare il punto della situazione ci pensa coach Massimiliano Ortenzi. "Dobbiamo ritrovarci ancora tutti perché abbiamo dato qualche giorno libero. Ci siamo persi qualcuno per strada: a Michele Fedrizzi facciamo un grande in bocca al lupo per questa sua esperienza. Noi ricominciamo adesso gradualmente e torniamo a lavorare con l’umore a buon livello dopo questa esperienza a Dubai che ha contribuito a far stare insieme un gruppo che ha fatto e continua a fare buone cose. Dovremmo trasferire questo clima anche in questi play-off che sono particolari: chi avrà più motivazioni farà meglio, a prescindere a chi scenderà in campo. Sarà un’occasione per dare spazio a chi ne ha avuto meno ma che non significa gestire le gare con più superficialità; al contrario, vuol dire avere una spinta maggiore da chi vuole testare il campo. Sarà sempre il gioco a stabilire ciò che dovremo fare per scende in campo nel modo giusto". Una sfida da affrontare a testa altissima con tanti piccoli e grandi obiettivi da mettere nel mirino. "L’obiettivo prima di tutto deve essere quello di provare ciò che ci può servire anche per la prossima stagione, affrontando queste gare con lo spirito giusto. Poi l’appetito viene mangiando e vedremo le condizioni delle altre squadre, per poter fare qualche sgambetto. Non dimentichiamo mai da dove veniamo: siamo arrivati decimi e quindi non ci arriviamo da favoriti. Per questo dobbiamo essere bravi ad interpretarli nel modo giusto, cercando di fare la miglior pallavolo possibile, con quella carica e quello spirito che ci ha portati fin qua". Ma anche una bella esperienza per un intero ambiente che coronerà in questa maniera una stagione indimenticabile. "E’ una bella chiusura e un premio per tutti perché non era affatto scontato giocare questa appendice. Ad esempio non li gioca una società importante come Monza, noi siamo qui con merito e questo deve essere un qualcosa da apprezzare. Tutto sta nel ricreare quella sinergia che è venuta fuori negli ultimi mesi, dove eravamo una cosa sola: tifosi, società e squadra. Ecco, ricreare quel clima sarebbe ideale per affrontarli al meglio gettando le basi per la prossima stagione con più tempo a disposizione, programmando e nel modo giusto".