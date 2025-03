La squadra è guidata dal maestro Filippo Triccoli. La Misericordia di Osimo in A2 dopo l’argento nel fioretto donne

Una giornata indimenticabile per il club scherma la Misericordia Osimo che, nella prima giornata dei campionati italiani a squadre, ha conquistato un prezioso argento. La squadra di fioretto femminile, composta da Ludovica Grisanti, Alessia Magnanini, Eleonora Ricciotti e Camilla Vaccarini, sul secondo gradino del podio nella categoria B1, ha conquistato anche una storica promozione in Serie A2.

Guidate a fondo pedana dal maestro Filippo Triccoli, le ragazze hanno dimostrato grande preparazione, tecnica e un fortissimo spirito di squadra, supportandosi e motivandosi lungo tutto il lungo percorso di gara.

Il cammino con la fase a gironi, due vittorie e una sconfitta che valgono il quinto posto nella classifica dopo i gironi.

Con una serie di prove eccellenti nella fase di eliminazione diretta le atlete affrontano e superano le squadre di Siracusa, Monza, Bologna e riescono ad approdare in finale dove si arrendono solo alla scherma Sebino di Treviso con il punteggio di 39-45.

Nella stessa giornata, in serie A2 con la squadra del Circolo Scherma di Terni, il ritorno in pedana di Violetta Piergiacomi, atleta nata nel Club Scherma Osimo e parte dello staff fino al recente trasferimento. Per Violetta il titolo di vice campionessa a squadre serie A2 e promozione in A1 con Terni con il tifo di tutto il "suo" Club Scherma Osimo.