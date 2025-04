La Carrarese può fare affidamento su Milanese. Ottima prova del centrocampista contro il Bari

Tommaso Milanese è uno di quei giocatori che domenica col Bari è entrato dalla panchina alzando il livello della squadra e meritandosi i complimenti convinti del tecnico salentino. "Sono felice di aver aiutato i compagni a lottare per un risultato importante – ha commentato il centrocampista leccese di Martignano –. Sono entrato bene in partita nonostante non fosse semplice. Sapere di poter contribuire ai successi della squadra, anche a gara in corso, mi galvanizza. Darò tutto me stesso in queste ultime sette partite e mi farò trovare pronto quando sarà il momento; del resto tutto lo spogliatoio ha questa mentalità ed ognuno di noi è fortemente concentrato su questo finale di campionato".

Battere il Bari è stato un passaggio fondamentale nella corsa salvezza. "Abbiamo vinto una finale – conferma Milanese – ma ora ne mancano altre sette. Nella partita di domenica abbiamo mostrato ciò di cui siamo capaci. Abbiamo affrontato una grande squadra, ricca di talento, dimostrando maturità nella gestione delle varie fasi della gara. C’è grande voglia di far vedere tutte le nostre qualità e di raggiungere al più presto l’obiettivo prefissato".

Sabato la Carrarese andrà a Cittadella e Tommaso ha le idee chiare su come affrontarlo. "E’ uno scontro diretto e sarà fondamentale non sbagliare l’approccio. Dovremo andare là consapevoli dei nostri mezzi e pronti a dare battaglia. Se poi ci sarà da soffrire in alcune fasi della partita dovremo essere bravi a non perdere le distanze in campo ed a rimanere compatti. Da qui a maggio cambieranno gli avversari ma le gare saranno tutte difficili e fondamentali. E’ importante che tutti noi rimaniamo ben mentalizzati e partecipi".

Partecipazione che è poi quella che ha chiesto Antonio Calabro che a fine partita si è soffermato sull’importanza dei cambi. "Spesso ci sono giocatori forti che vengono tenuti appositamente in panchina per essere utilizzati nel momento strategico migliore. Coi cinque cambi oltre ai titolari contano tantissimo anche le sostituzioni e domenica i giocatori sono entrati tutti alla grande. E’ questa adesione completa alla causa che voglio da parte di tutti giocatori".