Ternana, esonerati Abate e Mammarella. In panchina arriva il tecnico Fabio Liverani

Questa volta sono decisioni irrevocabili. Ignazio Abate è stato sollevato dall’incarico insieme al proprio staff. Medesima sorte per Carlo Mammarella. Sulla panchina rossoverde arriva Fabio Liverani, mentre per ora l’incarico di direttore sportivo resta vacante. A mister Abate – si legge nel comunicato ufficiale – ai suoi collaboratori ed al ds Mammarella va il ringraziamento per il lavoro svolto fino ad oggi e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali". La sconfitta e la pessima prestazione di Lucca sono state dunque decisive ai fini della mossa che era forse nell’aria fin dal post partita dell’ultimo derby e che era già stata effettuata dal Stefano D’Alessandro lo scorso febbraio quando in una lunga notte di mezzo inverno la squadra si oppose poi all’esonero del Mister inducendo il presidente rossoverde a tornare sulla propria decisione. Era noto, gia’ prima di quel momento, che tra Presidente da una parte, tecnico e diesse dall’altra ci fossero varie divergenze di vedute, divenute evidentemente insanabili, nonostante il grande percorso della squadra. Le medesime potrebbero aver inciso anche su alcune scelte nel mercato invernale. Il fatto che nelle ultime giornate il distacco dalla Virtus Entella sia tornato ad ampliarsi e che la tifoseria si sia ulteriormente divisa in merito all’operato del tecnico, ha così determinato la comunque coraggiosa decisione di cambiare la guida con il team ancora in corsa per la promozione diretta. Ci si affida a Liverani che vanta grande credito nella tifoseria in virtù della prodigiosa salvezza ottenuta nella Serie B 2016/17. Il nuovo tecnico ha modo e un discreto tempo per analizzare la situazione della squadra e di plasmarla in base al proprio credo anche in ottica eventuali playoff. Abate, alla sua prima esperienza nei professionisti, ha mostrato grandi qualità e una determinazione da veterano nel perseguire con ferrea convinzione determinate scelte tattiche e di gioco, aspetto che, come accade per qualsiasi tecnico e in ogni categoria, va a inevitabilmente a generare anche opinioni contrarie (soprattutto a ogni minimo passo falso).

Fermo restando l’indubbio livello della rosa a disposizione, i 72 punti conquistati sul campo da Abate rappresentano un grande bottino. Questo, anche considerando la tremenda prima fase della stagione, caratterizzata da un ambiente scioccato per la retrocessione, da una squadra incompleta e soprattutto dalle pesanti incognite a livello societario poi risolte a fine settembre con l’arrivo di D’Alessandro. Fabio Liverani, che oggi sarà presentato alle 12.30, oltre alla Ternana ha allenato anche Genoa, Leyton Orient, Lecce, Parma, Cagliari e Salernitana. Il diesse Carlo Mammarella lascia la Societa’ rossoverde dopo due anni da calciatore (è stato tra i protagonisti del campionato dei record 2020/21) e i successivi con vari incarichi, vedi collaboratore prima squadra, responsabile tecnico formazione primavera e under 17, direttore sportivo dallo scorso 17 luglio in luogo di Stefano Capozucca.