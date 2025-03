Perugia, c’è un’occasione da non perdere. Il calendario spinge il Grifo ai play off

Il Perugia scenderà in campo per primo (insieme a Pianese-Pontedera) e poi si metterà alla finestra ad attendere i risultato degli altri campi. Il Grifo, contro il Pineto (in grande condizione) ha l’occasione per entrare nei play off e poi giocarsi le ultime quattro partite per consolidare e se possibile migliorare il piazzamento. L’occasione è propizia in virtù del calendario che metterà di fronte Carpi e Gubbio. Il Gubbio è attualmente decimo con 41 punti, il Carpi è undicesimo insieme al Perugia a quota 40. In caso di successo il Grifo intanto potrà godersi una notte all’interno della griglia play off, con il doppio sorpasso, e poi potrà confidare nel risultato dello scontro diretto.

Il Perugia dovrà dare seguito al rendimento interno che, prima con Zauli (anche se con qualche neo), ma soprattutto con Cangelosi (tre successi su tre) ha permesso alla squadra la possibilità di giocarsi ancora un traguardo decoroso dopo una stagione deludente.

La giornata si apre con due anticipi, oltre a quello del Curi si disputa il derby toscano Pianese (47)-Pontedera (38), con la squadra di Formisano a caccia di una posizione migliore negli spareggi, mentre quella di Menichini è salva ma potrebbe anche puntare al decimo posto, preso di mira da diverse squadre.

A minare la posizione ambita dai grifoni c’è anche il Campobasso (che il Perugia affronterà alla penultima giornata) con i suoi 39 punti. Il Campobasso sarà impegnato in trasferta con il Milan Futuro che va a caccia di punti per evitare la retrocessione diretta e poter disputare gli spareggi. Mentre a quota 43 e con la possibilità di vincere la Coppa Italia c’è il Rimini che archiviata la finale di andata della Coppa, se la vedrà in casa con il Sestri Levante, altra squadra a caccia di punti salvezza e che nell’ultimo turno ha liquidato il Pescara con il risultato di 3-1. I biancorossi sono centrati sulla gara del Curi, il turno potrebbe regalare qualcosa di inatteso solo qualche settimana fa.