Basket. Il CmC di Bertieri: "Valorizzare i giovani l’obiettivo primario»

"Rispetto allo scorso anno è un gruppo stravolto, ci sono state tante uscite, ma questa è una squadra molto giovane, che ha tanta energia, tanto entusiasmo e tanti stimoli. C’è un clima ottimo". Così Michele Bertieri (nella foto) parla del nuovo Cmc che, dopo la retrocessione della passata stagione dalla sertie C, giocherà nella divisione regionale 1. A pochi giorni dall’inizio della preparazione, il coach che siederà sulla panchina biancoceleste parla della nuova squadra: "accanto allo zoccolo duro rappresentato da Mancini e Suriano, a parte Tealdi che per la categoria è un valore aggiunto, ci sono solo giovani del nostro vivaio provenienti dalla under 19. Il campionato sarà un punto interrogativo, dovremo capire dove collocarci, ma non avremo pressioni e il nostro obiettivo sarà quello di fare crescere i nostri giovani per creare una ossatura negli anni futuri". Nello staff tecnico, accanto a Bertieri ci saranno Stefano Dell’Innocenti (vice allenatore) e Carlo Fiaschi (preparatore atletico). Questi i giocatori che hanno lasciato la squadra: Giacomo Fiaschi (play), Lorenzo Melegari (pivot), Mattia Pipolo (play), Pietro Cirillo (ala), Matteo Russo (play), Donato Tedeschi (pivot), Pietro Sequani (ala) e i giovani Michelangelo Nicoli (guardia-ala), Francesco Nannetti (ala grande), Filippo Claudio Torre (play-guardia).

ma.mu.