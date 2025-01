Basket In Serie B femminile. Number8 a tutto gas. Affondato il Terni. Serpellini top scorer

Inizia con una vittoria il girone di ritorno della Mu Number8 che a Terni si impone 54-68 (11-19, 26-31, 44-50) nella gara valida per la prima di ritorno del campionato interregionale di Serie B femminile. Le bianconere di coach Fabrizio Sturlese partono forte e chiudono il primo quarto a +8, resistono al tentativo di rientro delle umbre (parziale secondo tempino 15-12) e vanno all’intervallo lungo sul +6. Complice anche un calo d’intensità della Number8 dovuto alle scarse rotazioni e al ritmo sostenuto tenuto dalle locali, al rientro in campo le ternane recuperano e mettono anche il naso avanti fino a +5, seppure per pochi minuti. Le ospiti però sono brave a rimanere con la testa in partita, riprendono in mano l’incontro, chiudono la terza frazione a + 6 (parziale 18-19) e nell’ultimo quarto (parziale 10-18) controllano le avversarie, le tengono a distanza e alla sirena è +14.

Partita eccellente per le apuane che, seppure in formazione rimaneggiata e nonostante l’infortunio di Murgese nel primo quarto (un colpo al naso) non hanno mai smesso di giocare e lottare su ogni pallone portando a casa una bella vittoria. Sugli scudi Serpellini che con 28 punti e otto triple ha condotto le sue compagne a conquistare la vittoria. Lo score: Maiocchi 9, Serpellini 28, Ratti (nella foto) 13 Amadei 2, Candelori 8, Varone 4, Giazzon, Murgese 4.

ma.mu.