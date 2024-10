Basket In Serie B femminile. Esordio scoppiettante per la “Number 8“. Piegata la Pink Terni

Debutto vincente per la squadra di basket femminile della Number 8 Massa Versilia (sponsorizzata da Medicina Unica) che ha battuto le ragazze della Pink Basket Terni per 59-53 (parziali 15-17, 30-30, 45-39) nella prima giornata del campionato interregionale di serie B. Nata dalla collaborazione tra la Cestistica Spezzina e la Pallacanestro Massa, la squadra locale si impone al termine di una partita combattuta ed equilibrata, giocata a ritmi elevati ma con tanti errori da entrambe le parti. Le due squadre che si sono continuamente sorpassate con vantaggi sempre minimi, con un terzo tempino decisivo dove le apuoversiliesi, registrando la difesa, con un parziale di 15-9 hanno preso quel vantaggio che poi hanno gestito strenuamente fino alla sirena, resistendo a tutti i tentativi di rimonta delle umbre che nei minuti finali si sono avvicinate pericolosamente. Decisiva la tripla di Maiocchi a pochi secondi dal termine.

"Brave le ragazze a rimanere concentrate per tutto l’incontro e ad essersi calate subito in un campionato duro e impegnativo come la Serie B dove ogni incontro nasconde insidie e deve essere affrontato senza cali di concentrazione" scrive la società in una nota. Lo score N8 Massa Versilia: Mbaye 3, Maiocchi 15, Serpellini (nella foto) 10, Amadei 6, Candelori 15, Varone 6, Murgese 4 (Ratti e Giazzon n.e.).

ma.mu.