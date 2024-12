Serie C. Santarcangelo stasera sfida. Jesi in trasferta

È stata anticipata a stasera, la sfida tra Taurus Jesi e Dulca Santarcangelo valevole per la penultima giornata d’andata del girone M di Serie C. Si gioca alle 21 nell’imponente PalaTriccoli e i clementini vanno a far visita a una squadra che viaggia nel mucchio tra quelle in sospeso tra playoff e playout. I marchigiani sono reduci da tre ko consecutivi, ma l’ultima trasferta, il -1 in casa di Fossombrone, ha lanciato buoni segnali. Gli Angels vogliono riprendere la corsa dopo il ko di Forlimpopoli che ha tolto l’imbattibilità alla squadra. Intanto, domani a San Marino (ore 18), i Titans accolgono una Robur Osimo ambiziosa. La classifica: Forlimpopoli 22; Santarcangelo e Urbania 20; Fossombrone 16; Porto Sant’Elpidio 14; Pall. Titano 10; Falconara, Montegranaro, Guelfo, Jesi e Pisaurum 8; Real Pesaro e Robur Osimo 6; Ancona 0.