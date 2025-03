Basket Nella Divisione regionale 1 niente miracolo. Il CmC alza bandiera bianca contro il Rosignano

Niente miracolo alla Dogali dove il Cmc è sconfitto dal Rosignano per 71-77 nella gara valida per la decima giornata di ritorno del campionato di divisione regionale 1 di basket. I livornesi sono reduci da una striscia negativa, ma si confermano bestia nera dei carraresi che già nella gara di andata in riva degli Etruschi subirono un -31 (97-66), la sconfitta più pesante fin qui rimediata in questa stagione.

Partita molto combattuta: nel secondo tempino il Cmc sprofonda a -20 ma con un parziale di 14-0 riesce a rientrare in partita (54-57) e anche a passare in vantaggio (61-57) anche se non è sufficiente per conquistare i due punti in palio perché i livornesi mostrano maggiore lucidità e gestiscono meglio il finale di partita con una Dalle Ave che con i suoi 27 punti risulta immarcabile.

Per la squadra di coach Michele Bertieri sfuma l’opportunità di agganciare i Legends in classifica anzi, i biancocelesti addirittura escono dalla griglia playoff dove invece entra la Cerretese proprio in virtù del successo esterno contro i Legends. E adesso restano cinque giornate per rientrarci.

ma.mu.