Basket, nella “divisione regionale 2“ vittoria in trasferta per i ragazzi allenati da pedrini. Pontremolese corsara sul parquet dello Ies Pisa, Adamo miglior realizzatore

Buona la sesta. Arrivata finalmente la prima vittoria stagionale della Polisportiva Pontremolese. Era nell’aria già da tempo, infatti la squadra di coach Pedrini aveva dimostrato di meritarla specie e soprattutto per il bel gioco, anche se a sprazzi, espresso e, così, sul parquet dell’Ies di Pisa, nel terzo fuori porta, è arrivata la prima sudata affermazione contro una squadra di prim’ordine.

Partenza col botto dei gialloblù che, pigiando duro sull’acceleratore e condotti magistralmente da Adamo, autore di ben 10 punti nel primo quarto (comprese due realizzazioni dalla lunga distanza), fanno la voce grossa portandosi avanti 14 a 27. Schiacciata e forse sorpresa dalla partenza a razzo dei pontremolesi, la squadra di casa ha faticato a riprendersi dello shock iniziale ma ha tentato la sortita iniziando la fase di recupero, concludendo la prima frazione del match sotto di 10 punti (28- 38).

Di ritorno dagli spogliatoi il quintetto della Torre Pendente, al fischio di inizio ha dimostrato di "non starci" e mai domi, alla fine del terzo quarto, hanno saputo ricucire lo svantaggio, agguantando i lunigianesi sul 46 pari. Sembrava il solito dejà vu e si temeva la resa da parte dei lunigianesi, raggiunti in extremis e, quando cominciavano a materializzarsi i soliti fantasmi, la squadra di Pedrini, concentrata e ottimamente ordinata, ha lottato con furore punto a punto assicurandosi una vittoria di straordinaria importanza. Infatti, i lunigianesi hanno trovato le forze per rialzarsi dopo gli schiaffi presi in quest’avvio di stagione grazie ad un corale gioco di squadra frutto di un duro lavoro in palestra.

Nel prossimo turno, la Pontremolese, domenica è di scena sul "pala Borzacca" dalle 18,30 contro il GS Bellaria Cappuccini.

Pontremolese: Plaia 6, Ulivi 2, Adamo 18, Morillo 9, Bardi 7, Rocchi 8, Mazzetti 3, Spagnoli 12, Montano, Reggiani. All.: Pedrini. Arbitri: Cabizza e Marini. Parziali: 14-27; 14-11; 18-8; 16-9.