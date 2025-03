Basket - Serie "B» maschile interregionale. Bcl con Trentin in forse. Non vedenti: iniziativa

Comincia il girone di ritorno della fase "In Gold" per il Bcl che, questa sera, ore 18, al "Palatagliate" (arbitri Barbarulo e Parigi di Firenze), ospitano Gazzada Sette Laghi, franchigia ultima in classifica, a pari merito con Derthona e già battuta all’andata. Con Trentin in dubbio (problema a un tendine d’Achille) e senza Tempestini, sono due gli obiettivi per la truppa di coach Olivieri.

Il primo è più tangibile, quantunque non sia mai stato in discussione: con un successo Barsanti e compagni raggiungerebbero quota 26 e play-off per la "B" nazionale matematicamente acquisiti. L’altro è tenere il mirino sul primo posto, attualmente detenuto da San Miniato e Oleggio, due lunghezze avanti rispetto ai lucchesi. Toscani in casa contro Derthona (pronostico scontato) e lombardi contro Arezzo.

Bcl deve, però, prima pensare a battere Coelsanus Sette laghi. I prealpini della provincia di Varese, sia pure ultimi attualmente, sarebbero aritmeticamente ancora in corsa per entrare nelle prime otto che andranno ai play-off. Tecnicamente sarà la sfida tra il miglior attacco, quello lucchese, contro la seconda peggior difesa, quella varesina.

Coach Olivieri la vede così. "Gazzada – afferma – si è dimostrata squadra molto temibile, perché si è giocata tutte le partite ed ha molta qualità. Nello specifico: Lovato, Tannoia e Pesenato sono le loro punte di diamante. Il resto del roster è composto da tiratori molto temibili". Oggi giornata molto importante dal punto di vista sportivo, ma non solo. Per la prima volta, ospiti del Bcl, saranno in tribuna dei tifosi speciali: dei non vedenti, appartenenti all’UICI (Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti) che potranno vivere, attraverso la radiocronaca di Matteo Marinuzzi Ronconi, le emozioni della partita.

"E’ un’ iniziativa in cui crediamo – sottolinea il presidente Matteo Benigni – che rientra a pieno titolo nei principi e nello scopo che la società persegue, perché lo sport deve essere obbligatoriamente inclusivo".

Massimo Stefanini