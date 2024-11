Basket serie B Nazionale: Fiorenzuola resiste con fatica al forcing dei gialloneri. La Virtus ci prova fino alla fine. Non basta un super Masciarelli

FIORENZUOLA

87

VIRTUS IMOLA

83

FIORENZUOLA: Spizzicchini 5, Galassi 23, Seck 9, Pavlovic 13, Gaye 18, Clerici, Bottioni 6, Negri, Venturoli 11, Voltolini 2. Biorac, Redini. All. Dalmonte.

VIRTUS: Masciarelli 21, Ricci 10, Ambrosin 5, Vaulet 13, Morina 2, Valentini 8, Magagnoli, Kadjividi 8, Anaekwe 16 Fiusco, Vannini, Santandrea. All. Galetti.

Arbitri: Bertoni e Sbrozzi.

Note: 19-14; 43-35; 6264. Tiri da due: 16/35; 24/35, da tre 14/35: 5/26 . Liberi: 13/18; 20/26. Rimbalzi: 34; 35.

Il turno infrasettimanale non ha portato buone notizie. La squadra di Gianluigi Galetti ha sbattuto contro Fiorenzuola. Una partita stregata per i gialloneri meno precisi rispetto agli avversari nei momenti cruciali. Non si segna tantissimo, a metà tempo’ la Virtus è avanti di 3 con i canestri di Masciarelli, Valentini e Kadjividi. Gli emiliani reggono il ritmo e tornano avanti (14-11) con il cesto da tre di Venturoli. Al primo intervallo i piacentini sono sopra di 5 (19-14). I canestri di Galassi e Seck valgono il +8 (24-16), sulla tripla di Gaye e sotto di 11 arriva il time out di Galetti. Alla ripresa ancora Gaye (29-16) e gara tutta in salita per gli imolesi. Anaekwe interrompe il break, ma ii punti da recuperare sono comunque 12 (30-18). In casa virtussina si spegne la luce e il divario comincia ad essere pesante. Nel finale di secondo quarto Imola riesce a rientrare sotto la doppia cifra di svantaggio. Al rientro dagli spogliatoi la V imolese rientra ancora più prepotentemente in gara trovando canestri da tanti giocatori, e a 1’38’’ Anaekwe firma il sorpasso (59-60). Alla penultima sirena gli ospiti sono però sopra di due. Nell’ultimo quarto si va a braccetto. A 4’35’’ Fiorenzuola è sopra di 3, poi Ambrosin in lunetta (72-71). Cesto da tre di Gaye (75-71), risponde Vaulet (75-74) a 3’13’’, 1 su 2 dalla lunetta per Valentini (75-75). Fiorenzuola allunga con la tripla dell’ex Galassi e il canestro di Spizzichini, rendendo vani gli sforzi finali gialloneri.